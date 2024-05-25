МОН показало, як виглядатимуть “школи майбутнього” в Україні

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Наталія Габрух
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Мінцифра, МОН, Big City Lab і Rebuild the Wonderful розробили проєкт трансформації шкіл, щоб перетворити їх у сучасні простори.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

У рамках проєкту створили п’ять концепцій трансформації шкіл, що враховують безбар’єрність, наявність укриттів, простори для спілкування дітей та енергоефективність.

Концепція школи типу “О”:

Входи до шкіл доповнять зонами відпочинку, прозорими входами та пандусами. У новій прибудові, виконаній зі скла та сталі, розмістять зал для проведення заходів.

Концепція школи типу “Q”:

Одноповерхова вхідна частина включатиме простори, що дозволяють більше взаємодії. Найбільша зміна – це розширення загальних просторів у вхідній зоні – новому сучасному серці школи.

Концепція школи типу “H3”:

Вхід до школи “переїде” на центральну вісь споруди, щоб вона стала центром і соціальним “ядром” будівлі, таким чином об'єднуючи два крила.

Концепція школи типу “H”:

Головний вхід перенесуть в інше місце, щоб він виходив на громадський простір на подвір’ї. Вестибюль буде спроєктований з новою надбудовою з металу та скла, яка відповідає висоті сполучної секції між двома крилами.

Концепція школи типу “С”:

Замість плацу перед школами планують висадити сад та створити простір для зустрічей. Шлях до класів планують розділити на три зони – від громадської до приватної.

Донорами концепцій стали “Маріуполь Реборн”, ДТЕК і “Метінвест”.

Фото: Міністерство освіти та науки

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Опубліковано: 25 травня 2024
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