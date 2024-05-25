На місці висохлого Каховського водосховища виросло 150 тисяч гектарів густого лісу

Берег колишнього Каховського водосховища тепер вкритий мушлями, а з висохлого ґрунту проросла біла верба.

Про це в інтерв’ю “Суспільне. Дніпро” розповів еколог Вадим Манюк.

Він зазначив, що за майже рік після підриву російськими військами Каховської ГЕС на 150 тисячах гектарів штучно створеної водойми утворився густий ліс.

Флора, за його словами, різноманітна: більшу територію займає верба заввишки 2,5-3 метри, водяний щавель та західний каркас.

“Абсолютно очікувано було, що саме верба займе такі позиції в плавнях. Тобто вона завжди по річках, по річкових долинах, вздовж водойм першою розселяється на піщаних мілинах, на косах”, — каже еколог Вадим Манюк.

За його словами новим насінинам на даній місцевості уже немає шансу прорости, бо немає протічної води. Тепер дерева між собою конкуруватимуть, а з часом почнеться природний процес саморозріджування: на 10 метрів залишиться одне дерево.

Щодо інших рослин, то еколог зазначає, що вони також вони поступово зникатимуть.

“Щавель водяний — типовий такий плавневий вид, йому потрібна вода. Він зараз її тягне з тріщин в глибині, але якщо далі нічого не буде мінятись, то тут буде сухіше і ці види поступово зникатимуть”, — каже Вадим Манюк.

Фото: “Суспільне. Дніпро”