У Києві вперше за три роки пройде фестиваль Atlas: коли відбудеться і хто виступить

12-14 липня у Blockbuster Mall пройде музичний фестиваль Atlas. Його проведуть уперше за 3 роки.

Фестиваль отримав нову назву — Atlas United. Його мета — разом з партнерами зібрати мінімум 100 мільйонів гривень. Частина коштів буде направлена на придбання роботів через фандрейзингову платформу UNITED24, а інша — на забезпечення дронами ЗСУ, зокрема на харківському напрямку.

Продаж квитків на подію цьогоріч уперше запустив Monobank у своєму застосунку. Їхня вартість стартує від 1400 гривень, а 15% з кожного квитка перераховуватимуть на загальний збір на дрони.

На фестивалі облаштують шість сцен, на яких виступлять топові музиканти: “Бумбокс”, “Жадан і собаки”, Артем Пивоваров, “БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ”, DANTES, КУРГАН і AGREGAT, “Друга Ріка”, LATEXFAUNA, Verka Serduchka з ексклюзивною премʼєрою українськомовної програми та світові артисти.

До того ж серед оголошених артистів: Христина Соловій, Крихітка, thekomakoma, діти інженерів, хейтспіч, ТУЧА, Renie Cares, Ницо Потворно, ДК Енергетик, Dissapeared Completely та інші.

Окрім музичної частини, в програмі також “Підпільний стендап”. Серед коміків — Василь Байдак, Настя Зухвала, Свят Загайкевич, Сергій Чирков, Світлана Немонежина, Женя Коротков та багато інших.

Квитки на фестивалі, які мали відбутися в минулі роки, але через повномасштабне вторгнення були перенесені, дійсні цьогоріч. Окрім цього, захід зможуть відвідати абсолютно безкоштовно 6 000 осіб з інвалідністю. Для них побудують спеціальний сектор з подіумом.

Фото: Atlas