У Києві вперше за три роки пройде фестиваль Atlas: коли відбудеться і хто виступить

196
Ірина Маймур
share share

12-14 липня у Blockbuster Mall пройде музичний фестиваль Atlas. Його проведуть уперше за 3 роки.

Фестиваль отримав нову назву — Atlas United. Його мета — разом з партнерами зібрати мінімум 100 мільйонів гривень. Частина коштів буде направлена на придбання роботів через фандрейзингову платформу UNITED24, а інша — на забезпечення дронами ЗСУ, зокрема на харківському напрямку.

Продаж квитків на подію цьогоріч уперше запустив Monobank у своєму застосунку. Їхня вартість стартує від 1400 гривень, а 15% з кожного квитка перераховуватимуть на загальний збір на дрони.

На фестивалі облаштують шість сцен, на яких виступлять топові музиканти: “Бумбокс”, “Жадан і собаки”, Артем Пивоваров, “БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ”, DANTES, КУРГАН і AGREGAT, “Друга Ріка”, LATEXFAUNA, Verka Serduchka з ексклюзивною премʼєрою українськомовної програми та світові артисти.

До того ж серед оголошених артистів: Христина Соловій, Крихітка, thekomakoma, діти інженерів, хейтспіч, ТУЧА, Renie Cares, Ницо Потворно, ДК Енергетик, Dissapeared Completely та інші.

Окрім музичної частини, в програмі також “Підпільний стендап”. Серед коміків — Василь Байдак, Настя Зухвала, Свят Загайкевич, Сергій Чирков, Світлана Немонежина, Женя Коротков та багато інших.

Квитки на фестивалі, які мали відбутися в минулі роки, але через повномасштабне вторгнення були перенесені, дійсні цьогоріч. Окрім цього, захід зможуть відвідати абсолютно безкоштовно 6 000 осіб з інвалідністю. Для них побудують спеціальний сектор з подіумом.

Фото: Atlas

Плануєте відвідати фестиваль?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 28 травня 2024
share share
Євген Клопотенко запускає благодійне морозиво з борщу Євген Клопотенко запускає благодійне морозиво з борщу Неподалік від Оперного театру у Львові облаштують сквер Неподалік від Оперного театру у Львові облаштують сквер Оболонський острів та міст-хвиля коштували Києву 200 млн гривень Оболонський острів та міст-хвиля коштували Києву 200 млн гривень Скільки витратили на демонтаж незаконної “церкви-МАФу” у Києві Скільки витратили на демонтаж незаконної “церкви-МАФу” у Києві
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.