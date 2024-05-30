У ”Дії” тестують реєстрацію шлюбу онлайн: як подати заявку

У застосунку “Дія” з’явилася можливість зареєструвати шлюб онлайн.

Наразі запустили бета-тест цього сервісу, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Система запропонує вільні дати для церемонії по відеозвʼязку, але не раніше ніж за п’ять днів до.

Свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в “Дію”, а фізичний документ пара може замовити доставкою Укрпошти чи забрати у відділенні Укрпошти.

Хто може протестувати шлюб-онлайн:

повнолітні громадяни України;

які мають ідентифікаційний код;

ID-картку чи біометричний закордонний паспорт у Дії;

неодружені або офіційно розлучені.

Записатися на бета-тест можна через спеціальний бот у Telegram.

Фото: Михайло Федоров