Продовження “Бріджертонів”, “Земля жінок” та “Ведмідь”: 13 серіалів червня

У червні на глядачів чекає повернення низки улюблених серіалів, на кшталт “Ведмедя”, “Бріджертонів” та “Хлопаків”. Але крім цього стрімінгові сервіси запланували прем’єри нових оригінальних серіалів, серед яких сюрреалістична комедія з Еммю СТоун та

детективний триллер з Джейком Джилленголом. Детальніше – в підбірці БЖ.

Аколіт

Дата виходу: 4 червня

В ролях: Амандла Стенберг, Лі Джонджи, Менні Хасінто, Дафні Кін, Джоді Тернер-Сміт

1 сезон

Дія серіалу зі всесвіту “Зоряних війн” розгорнеться в останні роки Розквіту Республіки. Майстер-джедай Сол та екс-падаван Мей, яка стала небезпечним воїном, розслідують серію вбивств. Скоро герої починають розуміти, що загроза набагато серйозніша, ніж вони вважали.

Ласун

Дата виходу: 6 червня

В ролях: Крістіан Конвері, Нонсо Анозі, Джеймс Бролін, Аліза Веллані, Сара Пірс, Аділь Ахтар

3 сезон

У фінальному сезоні серіалу, заснованого на коміксах Джеффа Леміра, головний герой побачить світ людей таким, яким досі його не бачив. Гас – хлопчик з оленячими рогами, який народився після апокаліпсису, до якого призвів невідомий вірус. Тоді почали з’являтися гібриди людей і тварин, які мають імунітет до хвороби, що вразила людство. У новому сезоні ми дізнаємось, чи можливе створення вакцини проти віруса.

Квіні

Дата виходу: 7 червня

В ролях: Діонн Браун, Сем Адевунмі, Джозеф Марсель, Енніс Чун-Ян, Харрісон Деніелс

1 сезон

Серіал знятий за однойменним романом Кендіс Карті-Вїльямс, який у 2020 році отримав нагороду British book of the year. Головна героїня – 25-річна британка з Ямайки Квіні Дженкінс. Вона живе у південному Лондоні і ніяк не може вписатися в жодну з культур. Після розриву стосунків із хлопцем Квіні прагне розпочати все з чистого аркуша, але для цього їй потрібно зрозуміти, хто вона є.

Фантасмас

Дата виходу: 7 червня

В ролях: Хуліо Торрес, Емма Стоун, Стів Бушемі, Пол Дано, Алекс Демі та Ділан О'Брайєн

1 сезон

Комедійний сюрреалістичний серіал розповідає про Хуліо Торреса, який вирушає на пошуки дорогоцінної устричної сережки у Нью-Йорку. Під час своєї пригоди хлопець, якого грає власне комік, актор та режисер серіалу Хуліо Торрес, зустрічає низку незвичайних та подейкуди моторошних персонажів. Історія розкриває тему пошуку сенсу життя у все більш ізольованому світі.

Гітлер і нацисти: Зло на лаві підсудних

Дата виходу: 7 червня

1 сезон

Новий документальний серіал від Netflix досліджує пеоріод правління Адольфа Гітлера, його піднесення та падіння, пропаганду, цензуру та антисемітизм, які супроводжували шлях диктатора. Серіал заснований на книгах та документах журналіста Вільяма Р. Ширера, зокрема на книзі "Розквіт і падіння Третього Рейху”.

Стати Карлом Лагерфельдом

Дата виходу: 7 червня

В ролях: Даніель Брюль, Аньєс Жауї, Алекс Лутц

1 сезон

Біографічна драма знята за мотивами твору Рафаеля Бакке “Кайзер Карл”. Вона познайомить глядача з творчим шляхом видатного дизайнера, історія якого починається у 1972 році, коли Карлу виповнилося 38. Крім самого кутюр’є в серіалі фігурують постаті Габі Аг'єн, засновниці бренду Chloé, Іва Сен-Лорана, одного з головних суперників Карла та інших.

Презумпція невинуватості

Дата виходу: 14 червня

В ролях: Джейк Джилленгол, Рут Негга, Пітер Сарсгаард, Бессін Роберта, Берчмор Тейт

1 сезон

Детективний трилер за мотивами однойменного роману Скотта Туроу розповідає про успішного помічника прокурора Расті Себіч, який стає підозрюваним у вбивстві. Втомившись від подружнього життя герой закрутив роман із асистенткою, яку пізніше знаходять мертвою. Саме Расті доручають розслідування злочину, тож він робить усе можливе, аби про інтрижку ніхто не дізнався.

Бріджертони

Дата виходу: 13 червня

В ролях: Фібі Дайневор, Джонатан Бейлі, Рут Геммелл

3 сезон, 2 частина

Третій сезон костюмованої історичної драми повертається з другою частиною. У перших чотирьох серіях глядачі спостерігали за розгортанням почуттів між Пенелопою Фезерінгтон і Коліном Бріджертоном. Але тепер інтрига будуватиметься навколо особистості самої Пенелопи, яка ховається під псевдонімом Леді Віслдаун.

Хлопаки

Дата виходу: 13 червня

В ролях: Карл Урбан, Джек Квейд, Ентоні Старр, Дженсен Еклс, Ерін Моріарті

4 сезон

Продовження серіалу, заснованого на коміксах про банду паскудників, які протистоять нахабним супергероям, зосереджується на Біллі Бутчері. Він втратив сина Беккі та роль лідера “Хлопаків”, а ще йому лишилося жити всього кілька місяців. Тим часом Вікторія Ньюман як ніколи близька до Овального кабінету та перебуває під міцним контролем Хоумлендера, який продовжує зміцнювати свою владу.

Дім дракона

Дата виходу: 16 червня

В ролях: Метт Сміт, Олівія Кук, Педді Консідайн, Емма Дʼарсі

2 сезон

Продовження серіалу за романом Джорджа Мартіна розповідає про події, що сталися за 200 років до подій “Гри престолів”. В центрі сюжету – громадянськ війна у королівстві Вестерос Танок Драконів. Приготуйтеся до масштабних та кровопролитних сцен за участі драконів, які охопили всю країну.

Готель “Кокаїн”

Дата виходу: 16 червня

В ролях: Деніел Піно, Майкл Чикліс, Юл Васкес, Марк Фойєрстін

1 сезон

Кримінальний трилер переносить глядачів у 1970-х – початок 1980-х. Головний герой – кубинський вигнанець Роман Компте, який боровся проти Фіделя Кастро, а потім почав нове життя в Майамі. Тепер Компте – генеральний менеджер готелю та нічного клубу “Бунт” та оперативник ЦРУ.

Земля жінок

Дата виходу: 26 червня

В ролях: Єва Лонгорія, Сантьяго Кабрера, Джим Кітсон, Кармен Маура

1 сезон

Драматична комедія за мотивами однойменного роману Сандри Барнеди розповідає про трьох жінок, які змушені переховуватись від переслідувачів чоловіка головної героїні. А головну героїню Галу зіграла зірка “Відчайдушних домогосподарок” Єва Лонгорія. Разом з донькою вони тікає з Нью-Йорка до Іспанії після того, як чоловік звинуватив її у фінансовому шахрайстві та кудись зник.

Ведмідь

Дата виходу: 27 червня

В ролях: Джеремі Аллен Вайт, Айо Едебірі, Кріс Вітаскі, Джон Бернтал, Ебон Мосс-Бакрак, Ліза Колон-Зайас і Метті Метісон

3 сезон

Кулінарний серіал про харизматичного шефа чиказького ресторану Кармі повертається з третій сезоном, отже запасаймося смаколиками. Разом з командою кухар працюватиме над розвитком нового ресторану, який вони відкрили в минулому сезоні. Втім, крім цього на нас чекає продовження історії стосунків між Кармі та Сідні, адже ми всі пам’ятаємо те пристрасне напруження між ними.

Фото: Apple TV