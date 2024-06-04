Ukrainer випустить книгу “Велорух” про сучасну велокультуру в Україні

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Ірина Маймур
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Ukrainer анонсував випуск книги “Велорух”, яка є першим комплексним виданням про феномен сучасної велокультури в Україні.

Туди увійдуть ілюстровані розповіді про велоподорожі, перегони та велоклуби, культові велокав’ярні та майстерні, а також учасників велоспільноти, які захищають Україну, та роль велосипеда під час війни.

Книжка складається з чотирьох частин:

  • велопутівник регіонами України;
  • огляд поширених в Україні видів велоспорту й ключових перегонів, у яких можна взяти участь,
  • історії культових веломісць та подій;
  • розповіді про те, як велосипед став незамінним у щойно деокупованих містах і селах.

Окремий блок буде з роботами сучасних українських ілюстраторок та ілюстраторів, присвяченими велосипедам.

До створення книги долучилися активні учасники української велоспільноти, а також понад 70 авторів, фотографів та ілюстраторів, так чи інакше пов’язаних з українською велокультурою.

Співавторами ідеї та упорядниками видання стали Юрій Макаліс і Марія Шевченко, авторкою дизайн-концепту — Наталія Шульга.

Фото: Ukrainer

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Опубліковано: 04 червня 2024
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