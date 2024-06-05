Книжковий Арсенал-2024 відвідали 35 тисяч людей: це на 25% більше, ніж минулоріч

Завершився XII Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал. Цього року його відвідали 35 тисяч людей, повідомили на Facebook-сторінці фестивалю.

Це на 25% більше, ніж у 2023-му, коли на подію прийшло 28 тисяч людей.

У межах фестивалю відбулося понад 160 подій, зокрема дискусії, перфоманси, вистави, кінопокази концерти, публічні розмови, а також 10 виставкових проєктів і 4 книжкові колекції, які осмислюють досвіди, що стаються з українками та українцями у війні.

Під час заходу було представлено 100 українських видавництв і 5 книгарень, зокрема стенд видавництва Vivat із книгами, знищеними російською ракетою у Харкові.

Програма включала літературні та професійні заходи, події для дітей і підлітків, спеціальні програми від Українського ПЕН і фестивалю “П'ятий Харків”.

Гостями події стало 260 людей, серед яких: Оксана Забужко, Франциска Девіс, Ліза Віда, Олена Стяжкіна, Таня Малярчук, а також багато інших письменників, філософів, перекладачів та митців.

Також захід відвідали перша леді Олена Зеленська, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та інші високопосадовці.

Фото: Книжковий Арсенал