“Укрзалізниця” запустить ще один модернізований потяг: із пандусами й місцями для людей з інвалідністю
“Укрзалізниця” завершила модернізацію чергового електропоїзда, так званого “Хом’яка”.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Потяг курсуватиме на Львівщині. Під час модернізації провели такі роботи:
- капітально відремонтували електродвигуни;
- встановили колісні пари, допоміжні машини, гальмівне та електрообладнання;
- відновили кузов поїзда та внутрішнє салонне обладнання;
- замінили сидіння на м’які комфортабельні дивани;
- встановили світлодіодне освітлення;
- змонтували нові перегородки салону.
Також після ремонту поїзд адаптували для потреб маломобільних груп пасажирів. Зокрема, облаштували місця для людей з інвалідністю та пасажирів з дітьми, а також передбачили місця для зручного перевезення велосипедів.
Загалом це вже пʼятий електропоїзд, відремонтований від початку року.
Фото: УЗ
Опубліковано: 07 червня 2024