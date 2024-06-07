“Укрзалізниця” запустить ще один модернізований потяг: із пандусами й місцями для людей з інвалідністю

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Ірина Маймур
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“Укрзалізниця” завершила модернізацію чергового електропоїзда, так званого “Хом’яка”.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Потяг курсуватиме на Львівщині. Під час модернізації провели такі роботи:

  • капітально відремонтували електродвигуни;
  • встановили колісні пари, допоміжні машини, гальмівне та електрообладнання;
  • відновили кузов поїзда та внутрішнє салонне обладнання;
  • замінили сидіння на м’які комфортабельні дивани;
  • встановили світлодіодне освітлення;
  • змонтували нові перегородки салону.

Також після ремонту поїзд адаптували для потреб маломобільних груп пасажирів. Зокрема, облаштували місця для людей з інвалідністю та пасажирів з дітьми, а також передбачили місця для зручного перевезення велосипедів.

Загалом це вже пʼятий електропоїзд, відремонтований від початку року.

Фото: УЗ

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Опубліковано: 07 червня 2024
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