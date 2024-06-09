Жителі 16-поверхівки у центрі Києва встановили сонячну електростанцію на даху

У багатоквартирному будинку в центральній частині Києва жителі встановили сонячну електростанцію на даху.

Про це пише LB.ua.

Денис Скоренко ініціював усі реновації в ОСББ “Художник”, уклав комплексну й багатоетапну стратегію, яку втілює за допомогою міських програм фінансової підтримки енергоефективності будинків.

“У мене був план на вісім років: обов'язково створити індивідуальний тепловий пункт (ІТП), замінити вікна й двері; утеплити зовнішні стіни, підвали й горища; замінити освітлення; сучасні ліфти. Я знав, що тариф на електроенергію буде зростати, тож робитиму дахову електростанцію”, — розповідає Денис Скоренко.

Він зазначає, що уже після утеплення й установлення ІТП тепловитрати будинку скоротилися на 200 тис. грн на рік.

Наступним етапом стало встановлення сонячної електростанції на даху будинку. До реалізації цього проєкту за міською програмою “70/30 %” (70 % витрат покриває бюджет, 30 % — мешканці будинку) ОСББ підійшов у 2020 році. Але здійснити закупівлю вдалося лише влітку 2021 року, запустили СЕС фактично під час повномасштабної війни. Вартість проєкту склала 2,14 млн грн.

“Маємо 59 фотоелектричних панелей загальною потужністю 31,7 кВт. Улітку генерація іде на рівні 20–23 кВт. Насправді для наших будинкових потреб на цей сезон вистачило б і меншої кількості панелей, на генерацію 10 кВт. Але я відразу планував наступний етап проєкту — встановлення теплового насоса, щоб автономно підігрівати воду, тому закладав ці енерговитрати в планову потужність станції”, — зазначає Денис Скоренко.

Фотоелектрична станція складається з двох частин: власне сонячні панелі й “станція” — акумулятори (літій-залізо-полімерні до 40 кВт-год) плюс гібридні інвертори (три однофазні потужністю 10 кВт кожен).

За сонячної погоди станція генерує власну електроенергію, акумулятори накопичують її. Коли сонце зникає, а також уночі запаси акумуляторів живлять будинкове споживання.

“У червні-серпні минулого року ми закрили загальнобудинкові потреби власною генерацією. За рік економія на споживанні електроенергії для потреб ОСББ складає близько 40 %”, — підсумовує Скоренко.

Фото: Леся Падалка