Ukrainian Fashion Week відбудеться у Києві вперше за два роки: коли саме
З 1 по 4 вересня у Києві пройде Ukrainian Fashion Week. Подія відбудеться вперше з початку повномасштабного вторгнення.
Останні чотири покази відбувалися на подіумах міжнародних партнерів у Лондоні, Копенгагені, Лос-Анджелесі, Лісабоні, Берліні та інших містах у рамках ініціативи "Support Ukrainian Fashion".
Ukrainian Fashion Week також продовжуватиме реалізацію формату International Seasons, завдяки якій українські дизайнери представлять колекції у Берліні, Копенгагені, Будапешті та інших європейських модних столицях цього сезону.
Опубліковано: 10 червня 2024