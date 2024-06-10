Ukrainian Fashion Week відбудеться у Києві вперше за два роки: коли саме

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Валерія Гуржий
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З 1 по 4 вересня у Києві пройде Ukrainian Fashion Week. Подія відбудеться вперше з початку повномасштабного вторгнення.

Останні чотири покази відбувалися на подіумах міжнародних партнерів у Лондоні, Копенгагені, Лос-Анджелесі, Лісабоні, Берліні та інших містах у рамках ініціативи "Support Ukrainian Fashion".

Ukrainian Fashion Week також продовжуватиме реалізацію формату International Seasons, завдяки якій українські дизайнери представлять колекції у Берліні, Копенгагені, Будапешті та інших європейських модних столицях цього сезону.

Фото: Катерина Загребельна, Ukrainian Fashion Week

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Опубліковано: 10 червня 2024
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