Ukrainian Fashion Week відбудеться у Києві вперше за два роки: коли саме

З 1 по 4 вересня у Києві пройде Ukrainian Fashion Week. Подія відбудеться вперше з початку повномасштабного вторгнення.

Останні чотири покази відбувалися на подіумах міжнародних партнерів у Лондоні, Копенгагені, Лос-Анджелесі, Лісабоні, Берліні та інших містах у рамках ініціативи "Support Ukrainian Fashion".

Ukrainian Fashion Week також продовжуватиме реалізацію формату International Seasons, завдяки якій українські дизайнери представлять колекції у Берліні, Копенгагені, Будапешті та інших європейських модних столицях цього сезону.

Фото: Катерина Загребельна, Ukrainian Fashion Week