Що потрібно знати про тур до Еквадору?

Багато українців мріють відвідати якусь екзотичну країну з багатою культурою та історією. І якщо ви ніяк не можете визначитися з вибором такої країни, то радимо вам тури до Еквадору на сервісі https://travel.bodo.ua/ru/on/ecuador/ . У цій подорожі на вас чекатиме багато приємних сюрпризів та нові яскраві враження, які точно запам'ятаються вам на все життя. Ну а про те, як саме проходитиме дана подорож і що вам про неї потрібно знати заздалегідь ми і розповімо в цьому матеріалі.

Що подивитися?

Варто одразу сказати, що Еквадор – це справді яскрава та цікава країна. Так що вибравши цей тур, ви точно можете бути впевнені, що вам жодного разу не стане нудно. Насамперед ви зможете насолодитися місцевою природою, яка є однією з головних визначних пам'яток цієї країни. Ви зможете потрапити на знамениті Галапагоські острови, відвідати національний парк Куябено, відправитися на вулкан Котопаксі, побувати в справжньому парку ігуан, на власні очі побачити смарагдову лагуну Кілотоа, насолодитися відпочинком у гарячих водах термальних джерел, побачити церкву Товариства Христа і багато іншого.

Традиції та кухня

Перед тим, як вирушити в ту чи іншу країну, завжди варто враховувати місцеві традиції, щоб правильно підготуватися до самої поїздки. Так в Еквадорі дуже дбайливо ставляться до церков і релігійних традицій, тому перебуваючи біля святилищ поводьтеся тихо і намагайтеся одягати закритий одяг, але намагайтеся уникати спортивних костюмів. Крім цього, важливо пам'ятати, що місцеві жителі не люблять, коли їх фотографують без дозволу, але при цьому дуже доброзичливі та гостинні. Якщо ж говорити про місцеву кухню, то вона справді цікава і досить багата. Багато страв тут використовуються екзотичні фрукти, боби, кукурудзу, картопля, і навіть різноманітні морепродукти. Радимо вам скуштувати севиче, знаменитий суп “локро” та місцеві види пива.

Додаткові витрати

Варто відразу сказати, що у вартість туру вже входитиме проживання в готелях, сніданки, послуги гіда, пересування на груповому автобусі та різноманітні екскурсії в Еквадорі. Але при цьому вас, звичайно, чекатимуть додаткові витрати. Враховуючи той факт, що перельоти в Україні все ще недоступні, вам доведеться дістатися країни вильоту і швидше за все там переночувати. Крім того, як і в будь-якій поїздці вам знадобиться обов'язкове страхування, про оформлення якого вам варто подбати заздалегідь. Не варто забувати також про те, що, напевно, ви захочете відвідати місцеві заклади та скуштувати смачні страви, на які вам теж знадобляться додаткові фінанси.

Намагайтеся подорожувати частіше, і тоді ваше життя точно заграє новими яскравими фарбами!