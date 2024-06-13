КиївПрайд проведуть на вулицях міста, а не у метро: подробиці

476
Валерія Гуржий
share share

КиївПрайд відмовився від ідеї проведення Маршу Рівності у столичному метрополітені. Замість цього подію планують провести на вулицях міста, неподалік від укриттів.

Про це заявила голова правління ГО КиївПрайд Анна Шаригіна, пише NV.

"Ми опублікували спільну заяву з Київською міською військовою адміністрацією, і після цього ми мали зустріч з поліцією. Ми мали плідний закритий брифінг і обговорення, як ми можемо зробити марш в умовах, коли в метро буде важко забезпечити безпеку, і коли в поліції вельми обмежені людські ресурси", - пояснила вона.

Також Шаригіна розповіла, що до Маршу Рівності зможуть долучитися близько 500 людей. Подія буде відбуватися у закритому форматі з міркувань безпеки, тому потрапити на Марш можна шляхом попередньої реєстрації.

Раніше стало відомо, що громадська організація “КиївПрайд” запланувала 16 червня вперше з 2021 року провести Марш Рівності. З міркувань безпеки захід хочуть провести у метро. 3 червня Київська міська державна адміністрація повідомила, що не погоджувала проведення Маршу Рівності в метро та попросила організаторів обрати іншу локацію.

Фото: Радіо Свобода

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 13 червня 2024
share share
Київ закупить 15 міні-ТЕЦ потужністю 60 МВт Київ закупить 15 міні-ТЕЦ потужністю 60 МВт Закритий Південний міст планують відремонтувати за майже 100 млн гривень Закритий Південний міст планують відремонтувати за майже 100 млн гривень Український ресторан Veselka відкрив третій заклад у Нью-Йорку Український ресторан Veselka відкрив третій заклад у Нью-Йорку До 100-річчя з Дня народження Параджанова у "Сільпо" створили сайт про митця До 100-річчя з Дня народження Параджанова у "Сільпо" створили сайт про митця
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.