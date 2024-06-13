Закритий Південний міст планують відремонтувати за майже 100 млн гривень

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Валерія Гуржий
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У Києві планують відремонтувати Південний міст, який офіційно закрили для приватного транспорту 21 червня 2022 року на невизначений термін, за понад 93 млн гривень.

Відповідний тендер з'явився на Prozorro.

Йдеться про послуги з поточного ремонту правобережної естакади "В" Південного мосту з боку мосту ім. Є. О. Патона та правобережної естакади "Н" з боку села Корчувате.

Роботи мають бути виконанні до 31 грудня 2025 року.

Раніше ми писали, що у Києві під час ремонту Південного мосту розікрали майже 1 млн грн. Директору комунального підприємства вже повідомили про підозру.

Фото: Igotoworld

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Опубліковано: 13 червня 2024
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