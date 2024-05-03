Під час ремонту Південного мосту розікрали майже мільйон гривень

У Києві під час ремонту Південного мосту розікрали майже 1 млн грн. Директору комунального підприємства вже повідомили про підозру.

Про це повідомили в ГУ Національної поліції у місті Києві.

Відомо, що керівник комунального підприємства з обслуговування мостів уклав з переможцем публічних закупівель договір. Відповідно до угоди підрядник повинен був провести ремонт деформаційних швів на Південному мості.

З метою заволодіння бюджетними коштами під час проведення робіт безпідставно змінили матеріали, не передбачені дефектним актом та кошторисною документацією. Вони не відрізнялися за якістю та характеристиками, проте були значно дорожчі. Це призвело до майже одного мільйона гривень додаткових витрат з бюджету. Вказана сума збитків підтверджується й експертними дослідженнями.