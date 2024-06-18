Українці отримають через "Дію" 900 гривень на купівлю книг: хто саме

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11251, який запускає механізм отримання молоддю сертифікатів на книжки.

Про це у своєму Facebook повідомила заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

За її словами, вже цього року українці, яким починаючи з 1 січня 2024 року виповнилось 18 років, отримають сертифікат в "Дії"на суму 908 грн на книжки електроні/паперові/аудіальні/для осіб з порушенням зору книжки, а виділенні гроші з рахунків молоді перейдуть на підтримку українських видавців.

"І українці отримають книжки українською мовою за власним вибором, і видавництва за попередніми підрахунками зможуть за ці гроші видати додатково 1,5 - 2 млн примірникі", - наголосила вона.

Також після уточнень в законі, запрацюють субсидії для відшкодування оренди для приміщень книгарень. Кравчук також додала, що на всі ці речі вже передбачені в бюджеті, тож додаткових витрат з державної казни не буде.

Фото: Vogue UA