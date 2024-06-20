В Україні запустили електронну мапу послуг для ветеранів війни
Мінветеранів запустило електронну мапу послуг в громадах для ветеранів війни, повідомляють у відомстві.
Вона доступна на платформі е-Ветеран.
На е-Карті ветерани та ветеранки, їхні родини, сім’ї загиблих захисників і захисниць можуть знайти послуги, що пропонує для них держава, а також недержавні й міжнародні організації.
Користувачі мають змогу відфільтрувати таку інформацію за:
- місцем надання послуг у областях та громадах;
- типами послуг;
- їхнім описом, категорією отримувачів та умовами надання.
На порталі представлені різні послуги: від психологічної підтримки, медичних програм, патріотичного виховання, мистецтва до всього необхідного для розвитку ветеранських об’єднань та підприємницьких ініціатив ветеранів. Наразі там є 7542 послуги.
Наразі проєкт протестували в Івано-Франківській та Тернопільській областях.
Як користуватися електронною мапою
- користувач заходить на сайт,
- відфільтровує область, громаду, тип послуги
- читає назву та опис опцій, що надаються у межах послуги
- бачить адресу, приходить, подає заяву на послугу або відразу її отримує.
Фото: Громадське
Опубліковано: 20 червня 2024
Міноборони запустило чатбот “Армія+”, який консультуватиме військових та їхні родини Дивіться, як у Львові відновлюють знищену мозаїку “Інформаційний простір” У Макарові оновлять набережну та побудують на ній амфітеатр – візуалізації Земельна комісія Київради погодила передачу історичної будівлі на Подолі під забудову