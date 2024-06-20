В Україні запустили електронну мапу послуг для ветеранів війни

Мінветеранів запустило електронну мапу послуг в громадах для ветеранів війни, повідомляють у відомстві.

Вона доступна на платформі е-Ветеран.

На е-Карті ветерани та ветеранки, їхні родини, сім’ї загиблих захисників і захисниць можуть знайти послуги, що пропонує для них держава, а також недержавні й міжнародні організації.

Користувачі мають змогу відфільтрувати таку інформацію за:

місцем надання послуг у областях та громадах;

типами послуг;

їхнім описом, категорією отримувачів та умовами надання.

На порталі представлені різні послуги: від психологічної підтримки, медичних програм, патріотичного виховання, мистецтва до всього необхідного для розвитку ветеранських об’єднань та підприємницьких ініціатив ветеранів. Наразі там є 7542 послуги.

Наразі проєкт протестували в Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Як користуватися електронною мапою

користувач заходить на сайт,

відфільтровує область, громаду, тип послуги

читає назву та опис опцій, що надаються у межах послуги

бачить адресу, приходить, подає заяву на послугу або відразу її отримує.

Фото: Громадське