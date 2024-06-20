В Україні запустили електронну мапу послуг для ветеранів війни

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Ірина Маймур
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Мінветеранів запустило електронну мапу послуг в громадах для ветеранів війни, повідомляють у відомстві.

Вона доступна на платформі е-Ветеран.

На е-Карті ветерани та ветеранки, їхні родини, сім’ї загиблих захисників і захисниць можуть знайти послуги, що пропонує для них держава, а також недержавні й міжнародні організації.

Користувачі мають змогу відфільтрувати таку інформацію за:

  • місцем надання послуг у областях та громадах;
  • типами послуг;
  • їхнім описом, категорією отримувачів та умовами надання.

На порталі представлені різні послуги: від психологічної підтримки, медичних програм, патріотичного виховання, мистецтва до всього необхідного для розвитку ветеранських об’єднань та підприємницьких ініціатив ветеранів. Наразі там є 7542 послуги.

Наразі проєкт протестували в Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Як користуватися електронною мапою

  • користувач заходить на сайт,
  • відфільтровує область, громаду, тип послуги
  • читає назву та опис опцій, що надаються у межах послуги
  • бачить адресу, приходить, подає заяву на послугу або відразу її отримує.

Фото: Громадське

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Опубліковано: 20 червня 2024
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