На Подолі відкриється творчий простір Splav: як його знайти

На київському Подолі 27 червня відкриється artist-run space Splav, де художники, куратори, мейкери зможуть створювати та експонувати нові проєкти, ділитися ідеями та досвідом.

Новий простір орієнтується на:

створення мультимедійних проєктів

підтримку молодих художників та художниць

горизонтальну співпрацю між митцями та інституцією

колаборацію із самоорганізованими культурними просторами

На відкритті простору відбудеться презентація групової виставки "Чому я тут?" – це сума відповідей художниць та художників на питання: "Що нас тримає там, де невизначеність – це константа?" Цим проєктом пропонуємо поміркувати, як обернути нашу різнорідність із перешкоди в імпульс для руху.



Відкриття відбудеться 27 червня з 18:00 по 22:00. Виставка триватиме до 25 липня. Відвідати простір можна за попередньою домовленістю, написавши на його сторінку.

Адреса: вул. Нижній Вал 23 (вхід у двір через арку), 1-й під’їзд, 3-й поверх

Фото: oldkyiv