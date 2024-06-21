Готель "Козацький" на Майдані продадуть за понад 155 млн гривень

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Валерія Гуржий
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Готель "Козацький", який розташований у Києві на Майдані Незалежності виставили на аукціон.

Про це повідомив голова Фонду державного майна Віталій Коваль.

Стартова ціна готелю - 155,48 млн гривень. Її визначила аукціонна комісія. Проведення онлайн-аукціону заплановано на 18 липня.

"Козацький" – це 3-х зірковий готель, розташований на Майдані Незалежності. Має 8 поверхів, 126 діючих номерів, ресторан, кав'ярню, парковку, 5 залів для проведення конференцій та банкетів. З деяких кімнат відкривається надзвичайний вигляд на центральну площу Києва.

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Опубліковано: 21 червня 2024
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