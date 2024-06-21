Фільм Олега Сенцова “Носоріг” вийшов онлайн: де подивитися

Фільм режисера, політв’язня та військового Олега Сенцова “Носоріг” вийшлов онлайн на українських онлайн-стримінгах.

Кримінальну драму про 90-ті роки можна подивитися:

Стрічка доступна на території України з англійськими субтитрами.

“Носоріг” – другий повнометражний фільм Олега Сенцова. Проєкт стрічки переміг на 3-му пітчингу Держкіно у 2012 році. Світова прем’єра відбулася 2019 року на Венеціанському кінофестивалі.

Фільм заснований на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой стрічки на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, однак трагічна втрата навертає його на новий шлях.