На Київщині модернізують школу, пошкоджену під час війни: Дивіться, як вона виглядатиме

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Валерія Гуржий
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Обрали першу школу для архітектурної трансформації — пошкоджений від війни навчальний заклад профінансує Бельгія

Школа в селі Київської області стане першою, яка в межах пілотного проєкту пройде архітектурну трансформацію. Процес почнеться протягом року, а профінансує модернізацію Бельгія.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На ілюстраціях можна побачити, який який вигляд матиме заклад після траснформації. Це буде абсолютно новий підхід до шкільного простору з великою площею перед школою, внутрішнім двориком для відпочинку на свіжому повітрі, амфітеатром для навчання та більшими актовими залами.

За його словами, раніше разом з партнерами вже презентували дизайн-проєкти для трансформації шкільних просторів. Повоєнна відбудова відбуватиметься саме на їх основі. У межах пілоту і за підтримки партнерів планують відбудувати 5 шкіл, які постраждали через війну.

"Школи не мають нагадувати приміщення лікарні. Вони повинні бути схожими на маленький офіс Google чи Netflix, на місце, де народжуються проривні ідеї та мрії. Умови, у яких відбувається освітній процес і формування дітей як особистостей, дуже важливі", - запевнив Федоров.

Фото: Михайло Федоров

Хотіли б, що всі школи в України мали такий вигляд?
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Опубліковано: 25 червня 2024
Школа Київщина
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