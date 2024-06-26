Куди піти у Києві 28-30 червня: Jerry Heil і Alyona Alyona, Kalush Orchestra, Іздрик та Веган Вікенд

Протягом 28-30 червня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких Веган Вікенд, великий поетичний вечір Юрія Іздрика, концерти Kalush Orchestra, Jerry Heil і Alyona Alyona, етномаркет Всі.Свої, вечірки у Куренях і Хвильовому, а також музика у саду з фільмів Нолана, Тарантіно та Скорсезе.

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

КіноКаштани - яскрава костюмована подія, яка дослідить самовираження через улюблені кінообрази і дозволить відчути себе головним героєм/героїнею. Це може бути костюм, грим чи маска твого фейворіт кіноперсонажу. Це кіно без другорядних ролей: діджеї, митці і гості. У цей вечр на сценв гратимуть: Denys Yatsko, Sawras, Ghetto Groove b2b Kidcake та Varmour Valeriy.

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36

Коли: 28 червня з 16:00

28 червня запалюватимуть Yass, Asika-Moojev. На події збиратимуть на прилади нічного бачення для побратимів на донецькому напрямку. 29 червня на сцені виступатиме німецький продюсер Tiefschwarz, Aidentique, Runov-Kroft, а 30 червня відбудеться великий ювівейний концерт Green Grey.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 28-29 червня з 16:00, 30 червня з 19:00

Великий концерт гурту Kalush Orchestra відбудеться просто неба на березі озера. Ключовою відмінністю Kalush Orchestra від інших колективів України є поєднання елементів етнічної музики з сучасним звуковим виробництвом, хіп-хоп танцями та україномовним репом.

Ціна: від 500 грн. Квитки

Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2

Коли: 28 червня 18:00

На містку в Octo tower відбудеться сезонна вечеря від шефа, а також винний супровід забезпечуватиме сомельє Василь Великанський.

В меню:

тістечко з вершкового мусу і копченої риби

качина грудка з гливами

рублена яловичина з лисичками та трюфельним соусом

наполеон з лісовими ягодами

Ціна: 2500 грн. Квитки

Де: Octo tower, вул. Мечникова, 5

Коли: 28 червня 19:00

Концерт Jerry Heil та Alyona Alyona відбудеться з великою концертною програмою з головних хітів та довгоочікуваних прем’єр. Також артистки поділяться враженнями від виступу на конкурсі "Євробачення-2024", адже цей концерт буде одним із перших після їхнього повернення зі Швеції. Крім того, будуть яскраві прем’єри та номери за участю запрошених артистів.

Ціна: від 590 грн. Квитки

Де: Stereo Plaza, п-т Лобановського, 119

Коли: 28 червня 19:00

Відбудеться великий поетичний вечір Юрія Іздрика. Рядки його поезій сповнені полум’яних емоцій та магії слів. Цього вечора ви почуєте найсильніші твори митця та зануритеся в особливу атмосферу події. Це буде чесно, глибоко, чуттєво.

Ціна: від 390 грн. Квитки

Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 28 червня 19:00

28 червня відбудеться Solo set від Sasha Usenko - діджея, учасника команди Gasoline Radio та ко-куратор музичного лейбла Gasoline Records. 29 червня на вас чекає live act від TBA, а 30 червня відбудеться ком'юніті івент Product talk.

Ціна: від 100 грн

Де: Хвильовий, вулиця Верхній Вал, 18

Коли: 28-30 червня з 19:00

28 червня виступатиме українська артистки Lely45, 29 червня для вас запалюватимуть Seba — шведський продюсер, кожен сет якого - це незмінні енергійні та емоційні виступи, які лунали по всій Великій Британії та Європі, Paradox — британський продюсер брейкбіту з кар’єрою у 30 років. Відомий своєю глибокою атмосферністю та складними брейками у жанрах drum’n’bass та drumfunk, а також співпрацею з Seba, Nucleus та іншими артистами.

30 червня відбудеться Jazzday разом з джазовими виконавцями - Pro trio, Mari Zhiginas Trio, Oleksandr Seleznov etc.

Ціна: від 200 грн. Квитки

Де: V`yava, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1

Коли: 28 червня з 20:00, 29 червня з 14:00, 30 червня з 15:00

Субота

Етномаркет не залишить шансів не закохатися в українське. Тут будуть талановиті майстри та досвідчені ремісники, великі бренди та маленькі мануфактури. Всі вони вивчають старовинні техніки та вдихають сучасне життя у колись призабуті ремесла. Вони досліджують символи, відтворюють візерунки, створюють розписи. Вони вишивають, тчуть, працюють з деревом, глиною та камінням. Вони вкладають сенси та любов у кожен свій виріб.

На маркеті будуть вишиті сорочки та одяг з натуральних тканин, керамічний посуд та дерев'яне кухонне приладдя, аксесуари та декор з природних матеріалів, традиційні та сучасні прикраси у стилі етно.

Ціна: вхід вільний

Де: D12, вул. Десятинна, 12

Коли: 29-30 червня з 10:00

У програмі фестивалю будуть лекції, присвячені тваринам, виступи музикантів, стендап від Василя Байдака, а також аукціони з Сашою Гонтар, Максом Щербиною, а також Сергієм Чирковим. Повна програма доступна за посиланням.

Ціна: від 200 грн. Квитки

Де: Community Café + Community Garden, Кирилівська 41

Коли: 29-30 червня з 14:00

Дія "Самотнього Заходу" відбувається у Коннемарі, на заході Ірландії. Ми спостерігаємо за двома рідними людьми, Валеном та Колменом, які живуть в одному будинку. Вони вважають неможливим співіснування без постійних суперечок на найпростіші теми. Їхнє співіснування – суцільна черга конфліктів. Але отець Велш, місцевий молодий священник, готовий спробувати примирити братів, перш ніж їхні дрібні сварки переростуть у криваву бійню ідеологій.

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: Театр драми і комедії на лівому березі, Броварський проспект, 25

Коли: 29 червня з 18:00

Неділя

У променях заходу сонця для вас прозвучить культова музика з кінофільмів великих майстрів кіно:

Крістофера Нолана: "Оппенгеймер", "Інтерстеллар", "Початок", "Темний лицар", "Престиж" та інші;

Квентіна Тарантіно: "Кримінальне чтиво", "Одного разу в Голівуді", "Джанґо вільний", "Безславні виродки", "Вбити Білла", "Від заходу до світанку" та інші.;

Мартіна Скорсезе: "Відступники", "Острів проклятих", "Славні хлопці", "Вовк з Уолл-стріт", "Авіатор", "Банди Нью-Йорка" та інші.

Фото: tiefschwarz_official, Jerry Heil, Юлія Вебер, Lely45, Всі.Свої, Кожна тварина, Театр на лівому березі Дніпра, світлоконцерт