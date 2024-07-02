У Мінветеранів повідомили, коли відбудуться перші поховання на військовому меморіальному кладовищі

349
Наталія Габрух
share share

Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть розпочатися вже на початку або в середині осені 2024 року.

Про це повідомив виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун в ефірі телемарафону.

“Можу сказати, що перші поховання 100% відбудуться цього року. Але ми ці строки будемо прискорювати, і, я думаю, на початок осені, середину осені ми почнемо ховати наших воїнів”, — зазначив Олександр Порхун.

Як відомо, нещодавно проєктна документація на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища успішно пройшла державну експертизу. За висновками комісії, проєкт відповідає державним будівельним нормам (ДБН), стандартам та правилам, а також екологічності, міцності, надійності, довговічності та інклюзії.

Фото: Міністерство у справах ветеранів України

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 02 липня 2024
share share
Театр Франка із виставою "Калігула" представлятиме Україну на одному із найстаріших театральних фестивалів світу Театр Франка із виставою "Калігула" представлятиме Україну на одному із найстаріших театральних фестивалів світу Знищення росією Трипільської ТЕС завдало збитків довкіллю Київщини на майже 26 млн гривень Знищення росією Трипільської ТЕС завдало збитків довкіллю Київщини на майже 26 млн гривень Історичну вивіску магазину “Електротовари” планують реставрувати у Львові Історичну вивіску магазину “Електротовари” планують реставрувати у Львові В Ірпені з'явиться велика прогулянкова зона з фонтанами: візуалізації В Ірпені з'явиться велика прогулянкова зона з фонтанами: візуалізації
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.