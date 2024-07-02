У Мінветеранів повідомили, коли відбудуться перші поховання на військовому меморіальному кладовищі
Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть розпочатися вже на початку або в середині осені 2024 року.
Про це повідомив виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун в ефірі телемарафону.
“Можу сказати, що перші поховання 100% відбудуться цього року. Але ми ці строки будемо прискорювати, і, я думаю, на початок осені, середину осені ми почнемо ховати наших воїнів”, — зазначив Олександр Порхун.
Як відомо, нещодавно проєктна документація на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища успішно пройшла державну експертизу. За висновками комісії, проєкт відповідає державним будівельним нормам (ДБН), стандартам та правилам, а також екологічності, міцності, надійності, довговічності та інклюзії.
Фото: Міністерство у справах ветеранів України