У Мінветеранів повідомили, коли відбудуться перші поховання на військовому меморіальному кладовищі

Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть розпочатися вже на початку або в середині осені 2024 року.

Про це повідомив виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун в ефірі телемарафону.

“Можу сказати, що перші поховання 100% відбудуться цього року. Але ми ці строки будемо прискорювати, і, я думаю, на початок осені, середину осені ми почнемо ховати наших воїнів”, — зазначив Олександр Порхун.

Як відомо, нещодавно проєктна документація на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища успішно пройшла державну експертизу . За висновками комісії, проєкт відповідає державним будівельним нормам (ДБН), стандартам та правилам, а також екологічності, міцності, надійності, довговічності та інклюзії.

Фото: Міністерство у справах ветеранів України