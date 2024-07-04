Вітрову електростанцію потужністю 650 МВт збудують в Україні. Вона запрацює у Полтавській області.

Про це повідомляє ДТЕК.

Наразі підрозділ ДТЕК ВДЕ проходить етап отримання всіх необхідних дозволів та документів для підготовки до будівництва вітроелектростанції. Компанія вже має технічні умови на підключення до енергосистеми країни.

Почати будівельні роботи мають у 2025 році.

“Вітроенергетика має безліч стратегічних переваг – швидкість будівництва, розосередженість турбін та найбільшу генерацію з початку осені до кінця весни. Саме тому вона має стати основою для відновлення енергетичного потенціалу України в найближчі роки”, – заявив заступник генерального директора ДТЕК ВДЕ Олег Соловей.

Наразі на місці майбутньої станції змонтували дві метеощогли висотою 160 метрів, які є найвищими в Україні. Це дозволяє здійснювати точну оцінку вітрових потоків та сили вітру на великій території.

Також спеціалісти вже провели дослідження весняної міграції птахів і підтвердили, що розташування вітротурбін не впливатиме на міграцію. Планується проведення подальших досліджень осінньої міграції для комплексної оцінки впливу будівництва на природне середовище.