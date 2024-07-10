У Києві зʼявиться вендінговий автомат з піцою

Компанія "Мама, ну купи" планує відкрити в Україні понад 15 локацій із вендинговими апаратами Turbo Pizza.

Про це пише Bazilik media.

Turbo Pizza – це перший в Україні вендинговий автомат, який готує піцу без піцайоли й робить це впродовж кількох хвилин.

Відомо, що компанія планує відкрити в Києві понад 15 своїх локацій, а згодом розширити мережу на решту території країни.

Особливості автомата Turbo Pizza:

займає 1.5 кв.м, його можна встановити у навчальних закладах, ТЦ тощо;

асортимент піци містить 69 смаків;

автомат обладнаний великим екраном, через який покупець може спостерігати за процесом приготування страви;

антивандальна система захисту й охолоджувальна система для якісного зберігання продуктів.

Стартова ціна франшизи становить $19 700, а середній чек на піцу – 160 грн.

Фото: Unsplash\Іван Торрес