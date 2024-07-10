У Києві зʼявиться вендінговий автомат з піцою
Компанія "Мама, ну купи" планує відкрити в Україні понад 15 локацій із вендинговими апаратами Turbo Pizza.
Про це пише Bazilik media.
Turbo Pizza – це перший в Україні вендинговий автомат, який готує піцу без піцайоли й робить це впродовж кількох хвилин.
Відомо, що компанія планує відкрити в Києві понад 15 своїх локацій, а згодом розширити мережу на решту території країни.
Особливості автомата Turbo Pizza:
- займає 1.5 кв.м, його можна встановити у навчальних закладах, ТЦ тощо;
- асортимент піци містить 69 смаків;
- автомат обладнаний великим екраном, через який покупець може спостерігати за процесом приготування страви;
- антивандальна система захисту й охолоджувальна система для якісного зберігання продуктів.
Стартова ціна франшизи становить $19 700, а середній чек на піцу – 160 грн.
Фото: Unsplash\Іван Торрес
Опубліковано: 10 липня 2024
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