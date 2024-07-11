У Харкові витратять мільйон гривень на проєкт реконструкції Лопанської набережної: візуалізації

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міськради уклав договір з ТОВ “Хорда-ЮА” на 1,04 млн грн щодо розробки проєкту реконструкції Лопанської набережної та провулку Лопанського зі створенням пішохідної зони.

Про це пише Харківський антикорупційний центр.

На розробку проєкту планують витратити з бюджету 848,6 тис. грн і ще 190 тисяч – на експертизу. Проєкт має бути готовий до кінця цього року. Проєктанти мають передбачити 203 метри пішохідної зони по Лопанському провулку та ще 194 метри пішохідної зони по Лопанській набережній, загалом близько 400 метрів.

Про майбутню реконструкцію Лопанської набережної говорив Харківський міський голова Ігор Терехов на інвестиційному форумі Kharkiv: Restart у Києві у вересні 2023 року, презентуючи 7 пілотних проєктів для міста. Ця реконструкція передбачає перші пішохідні вулиці у місті, з можливістю відпочивати біля води, куштувати наїдки у місцевих кафе або знайомитись із художнім та театральним життям міста.

ТОВ “Хорда-ЮА” заснували 23 грудня 2023 року, власником та директором є Катерина Поліванова. Протягом 2023-2024 років ця фірма отримала від підрозділів Харківської міськради 21 підряд на загальну суму 5,5 млн грн.

Фото: “Харків – ідеальне місто майбутнього”