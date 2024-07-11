В Ірпені відкриється мобільний дитячий садочок: що у ньому є

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Валерія Гуржий
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В Ірпінській громаді з'явиться мобільний дитячий садочок, який привезуть із Варшави.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Модульний заклад має:

  • основну залу для ігор, навчання та роботи з психологами;
  • дитячу вбиральню з пеленальним столиком та душем;
  • безпечне для дітей опалення на стелі та кондиціонери для охолодження повітря;
  • кухню з холодильником та посудомийною машиною;
  • роздягальню;
  • туалет для дорослих та дітей.

Це благодійна ініціатива Фонду розвитку дітей зі створення простору для психологічної підтримки, адаптації та інтеграції дітей, які були вимушені рятуватись від війни.

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Опубліковано: 11 липня 2024
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