В Ірпені відкриється мобільний дитячий садочок: що у ньому є

В Ірпінській громаді з'явиться мобільний дитячий садочок, який привезуть із Варшави.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Модульний заклад має:

основну залу для ігор, навчання та роботи з психологами;

дитячу вбиральню з пеленальним столиком та душем;

безпечне для дітей опалення на стелі та кондиціонери для охолодження повітря;

кухню з холодильником та посудомийною машиною;

роздягальню;

туалет для дорослих та дітей.

Це благодійна ініціатива Фонду розвитку дітей зі створення простору для психологічної підтримки, адаптації та інтеграції дітей, які були вимушені рятуватись від війни.