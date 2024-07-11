В Ірпені відкриється мобільний дитячий садочок: що у ньому є
В Ірпінській громаді з'явиться мобільний дитячий садочок, який привезуть із Варшави.
Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
Модульний заклад має:
- основну залу для ігор, навчання та роботи з психологами;
- дитячу вбиральню з пеленальним столиком та душем;
- безпечне для дітей опалення на стелі та кондиціонери для охолодження повітря;
- кухню з холодильником та посудомийною машиною;
- роздягальню;
- туалет для дорослих та дітей.
Це благодійна ініціатива Фонду розвитку дітей зі створення простору для психологічної підтримки, адаптації та інтеграції дітей, які були вимушені рятуватись від війни.
Опубліковано: 11 липня 2024