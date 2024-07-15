На ВДНГ вдруге пройде фестиваль “Книжкова країна”: коли саме та що там буде

Фестиваль “Книжкова країна” відбудеться вдруге — 26–29 вересня на ВДНГ.

Про це повідомляють на офіційному сайті ВДНГ.

Порівняно з першим захід збільшить кількість тематичних напрямів, івентів і традиційно збере українські видавництва, письменників, журналістів, блогерів та інших діячів індустрії.

“Місія фестивалю — залучити якомога більше людей до читання, водночас зробити це завдяки цікавим подіям, активностям, а також особливій атмосфері”, — зазначає засновник “Книжкової країни” Євген Мушкін.

На фестивалі буде великий ярмарок книжок, презентації, майстер-класи, обговорення з авторами та експертами, зустрічі із зірковими гостями тощо. Також цього разу створять більше зон для читання.

Крім цього, восени на фестивалі дебютує одразу три нові напрями.

Програма “Кіно та література” розташується в павільйоні №6: тут проводитимуть профільні івенти, дискусійні панелі між авторами й представниками видавництв та кіноіндустрії, майстер-класи зі створення кіносценаріїв і екранізації творів.

Окремою складовою програми стане #ФРОНТМЕНИ — ініціатива з творчої репрезентації військових та ветеранів, у межах якої у павільйоні №4 проходитимуть зустрічі з авторами-ветеранами, презентації й інші заходи.

Також “Книжкова країна” додає тематичний напрям “Фентезі та горор”. У межах напряму відбудуться виступи дебютантів та відомих авторів, перформанси, квести, інтерактивні заходи тощо.

Уперше “Книжкова країна” відбулася на ВДНГ 25–28 квітня 2024 року. Захід зібрав понад 68 000 відвідувачів.

Фото: “Книжкова країна”