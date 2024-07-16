Для українських вимушених мігрантів та ВПО створили інформаційну платформу “Україна — це Дім”

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Наталія Габрух
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Управління Верховного комісара ООН у справах біженців розробило платформу “Україна — це Дім” для українських мігрантів та внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Платформа надаватиме вичерпну інформацію з питань перебування українців за кордоном, їх повернення в Україну, програми підтримки щодо житла, працевлаштування, консульські послуги та інші види допомоги.

“Україна — це Дім” також наповнюватиметься інформацією про актуальні можливості щодо працевлаштування, навчання та підприємництва.

Ознайомитись з платформою можна за посиланням.

Фото: Державна міграційна служба України

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Опубліковано: 16 липня 2024
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