Мобільних операторів зобов'язали забезпечити 10 годин зв'язку без світла

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Ірина Маймур
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Мобільних операторів зобов'язали забезпечити 10 годин зв'язку без світла.

Про це йдеться в розпорядженні Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.

Раніше йшлося про 4 години роботи мережі без світла.

Крім того, до 1 жовтня не менше 60% базових станцій операторів мають бути забезпечені автономним резервним живленням, щоб відповідати новій нормі. До 1 листопада – 70%, до 1 грудня – 80%, а до кінця січня 2025 року – не менше 100%.

Також до 1 грудня цього року не менше як 25% базових станцій в кожній області мають бути підключені до генераторів із запасом паливно-мастильних матеріалів або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на перші 72 години.

До того ж із 1 вересня всі об'єкти фізичної інфраструктури електронних комунікаційних мереж, що виконують функції міжнародних центрів комутації, міжміських телефонних станцій, транзитних станцій та національних точок обміну Інтернет-трафіком, мають бути підключені до стаціонарних чи пересувних електрогенераторів із запасом палива або обладнані акумуляторами для роботи протягом перших 72 годин.

Відповідні вимоги стосуються також вузлів спеціальних служб, до яких підключені комунікаційні центри (станції) оперативно-диспетчерських служб, що здійснюють екстрені комунікації за телефонними номерами 101, 102, 103, 104 та 112.

Фото: Unsplash\Priscilla Du Preez

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Опубліковано: 17 липня 2024
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