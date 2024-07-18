Пункти незламності на Київщині працюватимуть, якщо світла не буде понад 8 годин.

Відповідне рішення прийняли в Київській облдержадміністрації.

Під час наради затвердили порядок оперативного розгортання Пунктів незламності в населених пунктах, де відключення світла триватимуть понад 8 годин поспіль.

Там, де стаціонарний пункт незламності не передбачений — працівники ДСНС будуть розгортати намети. У них мають бути запас води, генератор, світло, доступ до інтернету.

Під час наради також обговорили необхідність актуалізації даних щодо роботи Пунктів незламності. Зокрема, наразі перевіряють інформацію, яку надали тергромади.

Всі адреси Пунктів незламності та графіки їхньої роботи можна знайти в додатку Дія та в чат-боті “Київщина безпечна” за посиланням.

Фото: КМВА