В Україні запрацював чатбот для пошуку безбар’єрних локацій

33
Наталія Габрух
share share

В Україні запрацював цифровий сервіс — чатбот “Доступно!”, який допомагатиме маломобільним людям знайти безбар'єрні локації поблизу.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Чатбот підказує, де розташовуються різні безбар’єрні об’єкти. Наприклад:

  • заклади надання соціальних та адміністративних послуг;
  • медичні й освітні установи;
  • зони для відпочинку;
  • укриття тощо.

“Якщо поділитися своєю геолокацією або ввести назву населеного пункту вручну — чатбот запропонує найближчі безбар‘єрні об‘єкти”, — йдеться у повідомленні.

Отримати поради чатбота «Доступно!» можна у Viber та у Телеграм.

Фото: Unsplash

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 20 липня 2024
share share
У Львові відкрили перше велокафе “Ангар” У Львові відкрили перше велокафе “Ангар” У Львові за кошти Франції облаштують новий трамвайний маршрут У Львові за кошти Франції облаштують новий трамвайний маршрут У Києві знесли садибу Зеленських кінця ХІХ сторіччя У Києві знесли садибу Зеленських кінця ХІХ сторіччя У Києві зносять садибу Зеленських – активісти викликали поліцію У Києві зносять садибу Зеленських – активісти викликали поліцію
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.