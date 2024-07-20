В Україні запрацював чатбот для пошуку безбар’єрних локацій
В Україні запрацював цифровий сервіс — чатбот “Доступно!”, який допомагатиме маломобільним людям знайти безбар'єрні локації поблизу.
Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.
Чатбот підказує, де розташовуються різні безбар’єрні об’єкти. Наприклад:
- заклади надання соціальних та адміністративних послуг;
- медичні й освітні установи;
- зони для відпочинку;
- укриття тощо.
“Якщо поділитися своєю геолокацією або ввести назву населеного пункту вручну — чатбот запропонує найближчі безбар‘єрні об‘єкти”, — йдеться у повідомленні.
Отримати поради чатбота «Доступно!» можна у Viber та у Телеграм.
Фото: Unsplash
Опубліковано: 20 липня 2024