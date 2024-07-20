В Україні запрацював чатбот для пошуку безбар’єрних локацій

В Україні запрацював цифровий сервіс — чатбот “Доступно!”, який допомагатиме маломобільним людям знайти безбар'єрні локації поблизу.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Чатбот підказує, де розташовуються різні безбар’єрні об’єкти. Наприклад:

заклади надання соціальних та адміністративних послуг;

медичні й освітні установи;

зони для відпочинку;

укриття тощо.

“Якщо поділитися своєю геолокацією або ввести назву населеного пункту вручну — чатбот запропонує найближчі безбар‘єрні об‘єкти”, — йдеться у повідомленні.

Отримати поради чатбота «Доступно!» можна у Viber та у Телеграм .

Фото: Unsplash