Україна безбар'єрна: хто займається інклюзивністю і робить міста доступними

Доступність та інклюзивність просторів – проблема, яка стає ще актуальнішою під час війни і збільшенням кількості людей з інвалідністю. Поки жодне з українських міст не є пристосованим до маломобільних груп людей. Переконатися в цьому можна, хоча б переглянувши один з випусків Youtube-шоу ветерана “Терена”, який тестує українські міста на інклюзивність .

Втім, увага медіа та блогерів повільно, але дає свої плоди. У 2024 році Київ планує витратити півтора мільярда гривень на створення безбар'єрного простору. У цьому році у місті встановлять 9 інклюзивних світлофор ів, багатоповерхівки облаштують пандусами та підйомниками, а також створять базу безбар’єрних закладів і туристичних місць.

Велику роль у тому, щоб влада звертала увагу на доступність міст робить громадський сектор. Тому ми вирішили розповісти про організації, які активно працюють над темою інклюзивності.

Дмитро Щебетюк, засновник організації

Організація працює з 2015 року, її заснував Дмитро Щебетюк. Команда вже багато років поширює тренд доступності, нормалізації сприйняття інвалідності у суспільстві та мотивації до активного життя.

Форуми інклюзивності, які проводить організація, є об’єднуючими майданчиками для представників громадського сектору, влади та бізнесу. Місцем, де можна обговорити ідеї та поділитися результатами.

Ще "Доступно.UA" проводить рейтинг доступності міст "Тостер" та вручає нагороду "Відкриті двері" для кращих практик інклюзивності.

Важливим напрямком діяльності ГО є також популяризація активного життя. Вони знімають відеоблог , пишуть статті , створили мапу доступності. Карту можна відкрити на комп’ютері, або скачати, як застосунок на телефон. Як пишуть на сайті організації, у застосунку 800 локацій з 30 міст і 9 фільтрів. За допомогою мапи можна побачити, ніскільки інклюзивними є ТРЦ, кав'ярні, кінотеатри, державні установи тощо.

А з початком повномасштабного вторгнення активізували роботу з ветеранами та ветеранками. Вони надають інформаційну підтримку тим, хто отримав поранення, допомагають оформити інвалідність, отримати соціальну допомогу та протезування. Також пишуть надихаючі історії про захисників та захисниць.

Також "Доступно.UA" заснували соціальне підприємство "Бюро доступності", яке допомагає бізнесам стати більш інклюзивними.

Підприємці можуть замовити аудит приміщень та отримати рекомендації щодо облаштування доступних просторів. З 2020 року "Бюро доступності" перевірили понад 1000 об'єктів і надали рекомендації 200 просторам. Фахівці з безбар'єрності можуть обстежити навколишню територію, заїзди в приміщення, вбиральні тощо, вказати на недоліки і запропонувати варіанти рішень.

Також команда проводить тренінги для компаній, де простими словами пояснюють суть інклюзії та коректної поведінки з людьми з інвалідністю.

Організація адвокатує права людей з інвалідністю – проводить тренінги, надає юридичну та психологічну підтримку.

З початком повномасштабного вторгнення фокус діяльності змістився на допомогу людям з інвалідністю в умовах бойових дій. Організація допомагає евакуюватися з прифронтових регіонів, надає гуманітарну допомогу, забезпечує медикаментами та шукає допоміжні засоби (крісла колісні, милиці, слухові апарати, білі тростини) для тих, хто не може евакуюватися.

А також допомагає облаштовувати доступні укриття – у Києві активісти відкрили вже два таких бомбосховища. Також фахівці організації розробили стандарти щодо інклюзивності укриттів і надають рекомендації та підтримку місцевим громадам.

Крім того, на базі FFR працює школа “ Лідерка ”, яка дає можливість дівчатам з інвалідністю брати активну участь у громадському та політичному житті країни. Учасниці програми можуть пройти стажування в органах державної влади, чи великих компаніях.

Big City Lab – команда експертів у сфері урбаністики, які допомагають мерам та громадам у трансформації і розвитку міст. Засновник організації — Макс Яковер, колишній директор з розвитку ВДНГ та власник коворкінгів “Часопис” та у Києві.

Команда розробляє стратегії, тактики та реалізації соціально важливих проєктів. У 2021 році спільно з Мінрегіоном та ГО "Безбар'єрність" провели дослідження доступності міст.

Також Big City Lab розробляли проєкт безбар'єрного спортивного кластеру на ВДНГ. Спільно з Міністерством охорони здоров’я розробили посібник з безбар'єрності реабілітаційних відділень. Для цього провели аудит у 20 лікарнях у різних областях України. На основі експертних висновків розробили рекомендації, які ввійшли до посібника .

А за ініціативи Міністерства соціальної політики команда Big City Lab розробила путівник зі створення Центрів життєстійкості, соціальних простірів, де надаватимуть різні послуги – від допомоги ветеранам до психосоціальної підтримки сімей та громад. У гайді зібрали прості в реалізації, але функціональні рішення. Наприклад, обладнання місць для дітей, зручні заїзди та кімнати для конфіденційних консультацій.

Також у допомозі архітекторам, будівельникам і міській владі може стати в нагоді “Альбом безбар'єрних рішень” , створений Big City Lab у межах ініціативи Олени Зеленської “Без бар'єрів”. Це практичний посібник, який на прикладах демонструє, як міське середовище може бути дружнім для різних категорій населення: для людей похилого віку, людей з інвалідністю, батьків з дітьми тощо.

Крім того, ініціатива розробляє 5 концепцій трансформації радянських шкіл, які були пошкоджені під час війни. Обіцяють, що уже в вересні 2024 року школи відриються у Кривому Розі, Запоріжжі, Київській та Харківській областях. Безбар'єрність планують забезпечити завдяки зручній навігації, чітко видному здалеку входу, широким доріжкам та облаштованим ліфтам і підйомникам. Простори мають бути з якісним освітленням, обладнані тактильною мапою, місцем для ігор та відпочинку.

Об’єднали 12 громадських організацій для допомоги людям з інвалідністю під час повномасштабної війни. Проєкт “Центр експертизи у сфері прав людей з інвалідністю” надає консультації органам місцевого самоврядування стосовно дотримання інклюзивності під час планування відбудови та розвитку громад. Також у рамках проєкту проводять навчання для спеціалістів, соціологічне дослідження про сприйняття в суспільстві людей з інвалідністю та комунікаційну кампанію з питань доступності та інклюзивності. 30 громад було відібрано і розпочали співпрацю з “Центром експертизи у сфері прав людей з інвалідністю” і будуть впроваджувати стандарти доступності в процесі відбудови.

“Ліга сильних” розробили гайд “Як перевірити доступність у громаді”, де розписані практичні кроки для громадських активістів, як самотужки перевірити громаду на інклюзивність.

Також команда долучилась до розробки методичних рекомендацій при будівництві, реконструкції та капітальному ремонті будинків з урахуванням принципів доступності. У посібнику розписані вимоги до освітлення, пандусів, ліфтів, місць для паркування авто, велосипедів, дитячих майданчиків тощо.

Під час повномасштабної війни багато людей втратили домівки і змушені жити в модульних містечках. “Ліга сильних” провела моніторинг доступності модульних містечок. Було проаналізовано 20 модульних містечок і виявлено такі недоліки: входи до будинків досить високі і відсутні пандуси, вбиральні не пристосовані для осіб з інвалідністю, всередині замало простору, щоб можна було пересуватися на колісному кріслі.

Корисні лінки на тему доступності міст: