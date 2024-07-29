Українське фентезі: 7 крутих новинок від українських видавництв

Тривалі відключення світла змушують шукати альтернативні джерела дозвілля та розваг без підключення до електромережі. Читання — один з варіантів.

Підготували для вас добірку новинок у жанрі фентезі від українських видавництв, щоб помандрувати казковими світами.

“Сестра зірок”, Мара Вульф

Чотири роки тому Віанну вкусила сильфіда. Демонічна лихоманка забрала у дівчини її магію та змусила піти на жертви. Аби вижити, Віанна покинула того, кого любила найбільше: Езру Токвіля.

Повернувшись до Франції, що опинилася за величезною стіною-щитом, Віанна прагне повернути свою магію та Езру. Але спочатку вона має переконати нинішнього Великого Магістра Магів укласти пакт з демонами. Але у Езри свої плани, і Віанна більше не є їх частиною…

До речі, це перша частина трилогії про Сестер-відьом. Книжка має фантастичне оформлення із софт-тач обкладинкою, кольоровим зрізом та лясе. Читається швидко, містить відсилки до легенд про Короля Артура та атмосферу темного фентезі.

Видавництво: Ранок

Кількість сторінок: 448 с

Ціна: 480 грн

“Пісня вічних дощів”, Е.Дж. Меллов

Королівство Злодіїв сховане в глибинах світу Аадилору. Володарює над ним Король, якому допомагають Мусаї — три чарівниці, яких усі шанують і бояться. Ларкира Басет — наймолодша, проте найсильніша з Мусаї. Коли виявляється, що герцог Лакланський вивозить отруйну магію з Королівства Злодіїв і використовує її, щоб знущатися зі своїх мешканців, Ларкирі пропонують її першу самостійну місію — спинити герцога.

Тепер вона має грати роль нареченої герцога. Проте все ускладнюється через почуття, які чарівниця починає відчувати до лорда Дарія Мекенни, законного спадкоємця Лаклану. Невдовзі дівчина здогадується, що Дарій має свої причини визволити Лаклан від брутального герцога...

“Пісня вічних дощів” — перша частина трилогії про чарівниць Мусаї, але в цій серії кожна частина є окремою історією. Тут є все для поціновувачів ромфентезі: палка любовна лінія, порятунок чарівного світу, високі ставки, зради та небезпека на кожному кроці.

Видавництво: Рідна Мова

Кількість сторінок: 480 с

Ціна: 480 грн за передзамовленням, 600 грн – під час старту продажів.

“Крадій зоряного пилу”, Челсі Абдулла

Лулі аль-Назарі — Опівнічна Торговка, злочинниця, яка за допомогою свого джина-охоронця продає заборонену магію. Коли вона випадково рятує життя боягузливого принца, то привертає увагу його могутнього батька-султана.

Він шантажем змушує її віднайти стародавню лампу — реліквію, що здатна відродити безплідні землі ціною принесення в жертву джинів, які ще залишилися на світі. Лулі змушена вирушити в ризиковану мандрівку зі старшим султановим сином та розбійницею — однією із сумнозвісних сорока.

"Крадій зоряного пилу" — перша книга "Трилогії Піщаного моря". Історія стала номінанткою категорії "Найкраще фентезі" Goodreads Choice Award 2022.

Книга має вайб східних казок, екзотичних мандрівок та солодощів із терпким присмаком східної кави.

Видавництво: АРТБУКС

Кількість сторінок: 480 с

Ціна: 500 грн зі стандартним кольоровим зрізом (600 грн з лімітованим кольоровим зрізом)

“Дім між трьох світів”, Таня Гуд

Головна героїня історії — дівчина Зоряна, яка бачить видіння. Її переслідують страшні істоти й тільки лялька-мотанка, оберіг від покійної матері, може захистити дівчину від почвар. Та найбільші випробування розпочинаються тоді, коли Зоряна опиняється у зачарованому Домі в самому серці рідного Києва.

Хто такі непрості, які взяли дівчину під свою опіку, які секрети має Орден між трьох світів та як з усім цим пов'язана богиня смерті Морана? Зоряні доведеться розплутати клубок таємниць, врятувати батька та зберегти власне життя…

У цьому київському фентезі є українська міфологія та демонологія в сучасному світі, палка любовна лінія, загадковий Орден мольфарів та таємниці в самому серці Києва.

Видавництво: Ранок

Кількість сторінок: 432 с

Ціна: 490 грн

“Діва проти біди”, Евелін Скай

Круте переосмислення класичної формули казок, у якій відважний принц рятує тендітну діву від дракона або іншого зла. Елоді, донька лорда Бейфорда, ніколи не хотіла покидати своє рідне герцогство Інофі, де люди втомлені жахливими врожаями та непередбачуваним кліматом. Коли принц Генрі з квітучого та заможного острова Аврея пропонує Елоді шлюб, вона погоджується. Адже це шанс врятувати Інофі. Та і Генрі видається цілком приємним парубком.

От тільки по поверненню додому, Елоді очікує нещасливе шлюбне життя з принцом на білому коні, а боротьба за виживання. Бо щоб здобути своїм землям забезпечення, Елоді має взяти участь в древньому ритуалі, який забезпечить Інофі багатство цілу тисячу років або спопелить дівчину живцем.

Дуже цікава та легка історія, що прочитується за кілька вечорів. Магія, поєдинки та принцеса, яка сама здатна дати відсіч монстрам та ще й врятувати принца.

Видавництво: Vivat

Кількість сторінок: 432 с

Ціна: 368 грн

“Залізне полум'я”, Ребекка Яррос

Довгоочікуване продовження “Четвертого крила”, що наробило багато хайпу в буктоці. Вайолет Сорренґейл не загинула під час свого першого року навчання у Військовому коледжі Басґіат. Ба більше: вона стала вершницею одразу двох драконів. Та справжні випробування лише починаються. Цього року вершники-другокурсники повинні навчитися витримувати фізичний і моральний тиск.

І хоча тіло Вайолет не таке сильне й витривале, як у інших курсантів, вона має гострий розум і залізну волю. А керівництво забуває найважливіший урок, який засвоюєш у Басґіаті: вершники драконів встановлюють власні правила. Проте самого бажання вижити цього року буде недостатньо. Адже Вайолет знає страшну таємницю, яку століттями приховували у Наваррі.

Усе, за що фанати книги полюбили “Четверте крило” перекочувало у його продовження. Напруга та небезпеки, гарячий красунчик Ксейден, сцени 18+, випробування та, звісно ж, дракони, дракони і ще раз дракони. До речі, книга є бестселером №1 за версією New York Times Рейтинг та найкращою фентезі книжкою 2023 року за версією Barnes & Noble.

Видавництво: КСД

Кількість сторінок: 736 с

Ціна: 720 грн

“Старість аксолотля”, Яцек Дукай

За один день випромінювання невідомого походження — Промінь Смерті, огинаючи земну кулю, знищує на ній весь живий білок, і лише поодинокі люди встигають скопіювати свій зісканований через нейрософт розум на сервери і сховища. Відтак світ належить мехам і ботам, "поселяючись" у яких оцифровані особи спершу гуртуються, потім розвивають нові цивілізації, а в них і нові форми ідеологій та релігій, створюють політичні альянси, ведуть війни.

Та чи випадковим був той Промінь Смерті? Чим стає людина, якщо від неї лишається тільки розум, не втілений органічно? І чи зможе життя на планеті повернутися до своєї докатастрофної біологічної форми?

Дивовижний і захопливий постапокаліптично-кіберпанковий роман Яцека Дукая, одного з найтитулованіших сучасних польських фантастів. Ця невеличка за обсягом книга залишає після прочитання багато відкритих філософських питань про людство, людяність, мораль та сенс існування.

Тому якщо вам хочеться чогось незвичайного, що виходить за рамки звичних фентезі та фантастичних історій — це однозначно про “Старість аксолотля”.

Видавництво: Астролябія

Кількість сторінок: 208 с

Ціна: 300 грн