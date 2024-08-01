Повернення “Емілі в Парижі”, “Вбивства в одній будівлі” та “Академія Амбрелла”: 10 серіалів серпня

Кінець літа стане поверненням улюблених серіалів з новими сезонами й історіями. На нас чекатимуть кар’єрні та любовні пригоди Емілі в Парижі, нове розслідування тріо подкастерів в Нью-Йорку, а також анімаційний серіал про чудернацьких Ріка та Морті. Детальніше – в підбірці БЖ.

Нестабільний

Дата виходу: 1 серпня

В ролях: Роб Лоу, Джон Оуен Лоу, Шон Кліффорд

2 сезон

Прагматичний Джексон стає єдиною людиною, яка здатна врятувати кар’єру свого владного батька, мільярдера Елліса Драгона. Той створив спеціальний фермент, здатний перетворювати цукрову тростину на матеріал, схожий на пластик. Однак тепер він опинився у складній ситуації, оскільки може втратити контроль над власною компанією, якщо не знайде спосіб, як перетворювати парникові гази на бетон. Головні ролі виконують Роб Лоу та Джон Оуен Лоу, які у реальному житті є батьком і сином.

Посібник з убивства для хороших дівчат

Дата виходу: 1 серпня

В ролях: Емма Маєрс, Зейн Ікбал, Аша Бенкс

1 сезон

Детективний трилер за мотивами однойменного роману Холлі Джексон розповідає про старшокласницю Піп, яка береться за розслідування вбивства Енді Белл в якості свого шкільного проєкту. Тоді, п’ять років тому, у злочині звинуватили хлопця Енді Села Сінгха, який згодом знайшли повішеним. Та Піп впевнена, що тут криється інша таємниця і Сел не винен.

Академія Амбрелла

Дата виходу: 8 серпня

В ролях: Елліот Пейдж, Ейдан Галлагер, Роберт Шіен, Том Хоппер, Девід Кастанеда, Еммі Рейвер-Лампман

4 сезон

Дія серіалу розгортається у всесвіті, де одночасно по всьому світу народжують 43 жінки. Примітно, що до пологів жодна з них не була вагітною. Семеро дітей всиновив ексцентричний мільярдер Реджинальд Харгрівз, який перетворив їх на команду супергероїв з надприродніми здібностями “Академія Амбрелла”. У фінальному сезоні серіалу герої востаннє об'єднають свої сили, щоб вкотре зупинити кінець світу. До речі, серіал заснований на коміксах Джерарда Вея – фронтмена гурту My Chemical Romance.

Погана мавпа

Дата виходу: 14 серпня

В ролях: Вінс Вон, Роб Делейні, Мішель Монахан, Джоді Тернер-Сміт

1 сезон

Головний герой адаптації однойменного роману Карла Хайасена – Ендрю Янсі, колишній детектив, якого понизили до посади інспектора ресторанів в Південній Флориді. В одному з курортних кафе на узбережжі стається загадкове вбивство і за справу береться наш герой, який вірить, що зможе розплутати злочин, а відповідно повернутися на колишню посаду.

Найгірші колишні

Дата виходу: 14 серпня

1 сезон

Новий документальний проєкт від Netflix розповість про “моторошні зради, від яких стигне кров” та “змови з метою вбивства”. За словами творців, серіал, заснований на реальних подіях, “розкриває темну сторону кохання за допомогою свідчень очевидців”. Героями шоу стали постраждалі від домашнього, психологічного й фізичного насилля.

Емілі в Парижі

Дата виходу: 15 серпня

В ролях: Лілі Коллінз, Лукас Браво, Люсьєн Лавісконт, Ешлі Парк, Камілль Раза, Семюел Арнольд

4 сезон, 1 частина

Американка Емілі пристала на пропозицію зайняти посаду маркетолога в паризькій фірмі, після чого її життя кардинально змінилося. Дівчина відкривала для себе не лише нову культуру й особливості ведення бізнесу, а й пізнала шалене кохання та знайшла в себе несподівані таланти. В новому сезоні Емілі так само доведеться розбиратися з особистим життям, яке невпинно втручається у її робочу сферу.

Рік і Морті: Аніме

Дата виходу: 16 серпня

1 сезон

Спін-офф оригінального мультсеріалу про пригоди божевільного вченого-алкоголіка та його школяра-онука перетворює цю й без того багатошарову історію на мультивсесвіт. До подорожей в часі і просторі до вже знайомої компанії приєднується вся сім’я: сестра Морті Саммер та їхні батьки Джеррі та Бет, які не схвалюють витівки діда.

Вбивства в одній будівлі

Дата виходу: 27 серпня

В ролях: Мартін Шорт, Стів Мартін, Селена Гомес, Юджин Леві, Кумейл Нанджіані, Зак Галіфіанакіс, Мелісса МакКарті

4 сезон

Продовження кримінального розслідування трійці детективів-аматорів Чарльза, Олівера та Мейбл повертається з новим сезоном і новими героями. Троє сусідів з розкішного будинку у Верхньому Вест-Сайді ведуть тру-крайм подкаст і паралельно займаються розслідуваннями загадкових вбивств. У четвертому сезоні герої вирішили поїхати до Лос-Анджелеса, однак їм доведеться повернутися, щоб розслідувати вбивство дублерки Чарльза.

Володар перснів: Персні влади

Дата виходу: 29 серпня

В ролях: Роберт Арамайо, Морвед Кларк, Бенджамін Вокер

2 сезон

Дія епічного фентезі, знятого на основі культових трилогій Пітера Джексона "Хоббіт" і "Володар перснів”, відбувається у Середзем’ї за тисячі років до описаних у фільмах подій. Глядач поринає у історію створення перснів влади, сходження Саурона, останній альянс ельфів і людей. В новому сезоні з’явиться також новий персонаж — Кірдан, один із найстаріших та наймудріших ельфів. А ще примітно, що зрежисували другий сезон виключно жінки.

КАОС

Дата виходу: 29 серпня

В ролях: Джефф Голдблюм, Девід Тьюліс, Джанет МакТір, Кліфф Кертіс, Набхан Різван

1 сезон

Фентезійна чорна комедія розповідає про грецьких богів, які стали жити серед людей. Головний серед них — громовержець Зевс, який відчуває, що його дні при владі добігають кінця і впадає в параною. Адже існує давнє пророцтво, що прийдуть шестеро смертних і скинуть його з вершини Олімпу. Водночас шість незнайомих людей намагаються з'ясувати, як вони пов'язані один з одним, що то за хлопець Прометей, і яким чином у їхній зустрічі винен сам Зевс.