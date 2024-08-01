“А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” випустить книгу “Гаррі Поттер і філософський камінь” у кольорах гуртожитків Гоґвортсу

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Ірина Маймур
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Видавництво “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” випустить книгу “Гаррі Поттер і філософський камінь” у кольорах гуртожитків Гоґвортсу.

Новий тираж презентували на честь дня народження чарівника.

“Кожне видання матиме чудові ілюстрації Леві Пінфорда, чорну обкладинку з гербом одного з чотирьох гуртожитків – Ґрифіндор, Слизерин, Рейвенклов, Гафелпаф — та фарбований зріз відповідно до кольору гуртожитку”, — йдеться в повідомленні.

Наразі можна уже оформити попереднє замовлення. У продаж книжки мають надійти 15 серпня.

Фото: “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”

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Опубліковано: 01 серпня 2024
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