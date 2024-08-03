Росіяни знищили унікальне мозаїчне панно на вокзалі Маріуполя

Росіяни відкрили залізничний вокзал в окупованому Маріуполі й демонтували мозаїку “Металурги” з зали очікування на другому поверсі.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

У 1974 році мозаїку створили місцеві художники-монументалісти Валентин Константінов та Леля Кузьмінков.

“Робота понад сорок років прикрашала зал відпочинку залізничного вокзалу міста. У червні 2019 року, мозаїка "Металурги" експонувалася на штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Тепер вона назавжди знищена”, — коментують у Маріупольській міській раді.

Навесні 2022 року росіяни зруйнували будівлю вокзалу більш як на 80%. У 2023 році вони заявили про початок демонтажних робіт на залізничному вокзалі.

Всього маріупольський вокзал прикрашали три окремі композиції. До початку повномасштабного вторгнення залишилося дві з них — “Металурги” та рельєф Якова Райзіна та Віктора Пономарьова.

Фото: esthetegazeta, Маріупольська міська рада