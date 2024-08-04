Забезпечити 10 годин роботи мобільного зв’язку та інтернету під час відключень майже нереально – оператори

Київстар, Vodafone та lifecell повідомляють, що забезпечити 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання вкрай складно.

Про це йдеться у спільній заяві мобільних операторів.

Нещодавно Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) зобов’язав операторів зв’язку забезпечити 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання.

Для виконання вимог потрібна електроенергія протягом часу, необхідного для повного заряджання акумуляторів. Для цього також потрібні дозволи від обленерго на збільшення потужності. Для зарядки акумуляторів, які будуть живити базові станції протягом десяти годин, потрібно близько 2,8 ГВт/год електроенергії на добу.

“Для цього потрібно задіяти потужність по суті одного енергоблоку АЕС”, — зазначили компанії.

Також оператори вказали на нестачу фахівців для обслуговування акумуляторів та генераторів та їхнє бронювання.

“За приблизними підрахунками, потреба в додатковому наймі спеціалістів налічує десятки тисяч працівників”, — заявили оператори.

Крім того, виконання вимог НЦУ ускладнюються й іншими факторами. Зокрема, наголошується на нестачі персоналу операторів та підрядних організацій, неможливість встановлення й обслуговування генераторів на дахах будівель, відсутність на ринку України необхідної кількості акумуляторних батарей та стаціонарних генераторів, а також критично нестабільна ситуація в енергетиці.

“Враховуючи зазначені фактори, мобільні оператори вимушені поінформувати своїх користувачів, що навіть при максимальних зусиллях, які ми, безумовно, щодня докладаємо зі свого боку, забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання вкрай складно”, — підсумували у заяві.

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