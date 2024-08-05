Під Києвом запрацювала мобільна фабрика, що виробляє “лего-цеглу” з будівельних уламків

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Наталія Габрух
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Австралійський стартап Mobile Crisis Construction (MCC) привіз в Україну мобільну фабрику, яка перетворює уламки зруйнованих будівель на будівельні блоки у стилі LEGO.

Про це повідомляє видання New Atlas.

Фабрику розміщують у стандартному транспортному контейнері завдовжки шість метрів, що дозволяє швидко розгортати виробництво у зонах бойових дій чи інших катаклізмів.

Основною сировиною для виготовлення “лего-цеглин” слугують уламки будинків й інші будівельні відходи. Також можна використовувати пластикові пляшки та скло.

Фабрика працює від дизельного генератора та має молотковий млин, який подрібнює будівельне сміття у порошок. Цей порошок разом з невеликою кількістю цементу та води використовується для формування будівельних блоків. На добу можна виготовити до 8000 таких цеглин.

Блокам потрібно сім днів, щоб затвердіти, перш ніж їх можна буде використовувати для будівництва. А остаточної міцності вони досягають через 28 днів.

Як і кубики LEGO, блоки MCC з’єднуються між собою без потреби у цементному розчині, що спрощує будівництво.

У MCC стверджують, що стіни з таких блоків є стійкими до землетрусів та пожеж і навіть кращими за звичайну цегляну кладку.

Фото: видання New Atlas

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Опубліковано: 05 серпня 2024
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