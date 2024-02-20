В Україні працює фабрика, яка створює тканини з пластикових пляшок

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Наталія Габрух
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На Рівненщині працює унікальна фабрика нетканих матеріалів. Це єдине в Україні підприємство з виготовлення полотен різними способами виробництва. Від тканин з пластикових пляшок до продукції з поліестеру.

Про це повідомляють у Рівненській обласній державній адміністрації.

“Сьогодні на фабриці працюють 268 працівників. Торік компанія випустила майже 10 тисяч тонн продукції. Це забезпечило 26 млн гривень податків та зборів”, — розповів начальник РівнеОВА Олександр Коваль.

Фабрика наразі перебуває в активному пошуку нових замовлень, в тому числі й від держави. Водночас підприємство розвивається і вже цьогоріч планує нарощувати виробництво та проводити модернізацію.

Раніше ми писали, що російська ракета знищила київську фабрику військового одягу, який носять Залужний і Зеленський.

Фото: Рівненська обласна державна адміністрація

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Опубліковано: 20 лютого 2024
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