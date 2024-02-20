В Україні працює фабрика, яка створює тканини з пластикових пляшок
На Рівненщині працює унікальна фабрика нетканих матеріалів. Це єдине в Україні підприємство з виготовлення полотен різними способами виробництва. Від тканин з пластикових пляшок до продукції з поліестеру.
Про це повідомляють у Рівненській обласній державній адміністрації.
“Сьогодні на фабриці працюють 268 працівників. Торік компанія випустила майже 10 тисяч тонн продукції. Це забезпечило 26 млн гривень податків та зборів”, — розповів начальник РівнеОВА Олександр Коваль.
Фабрика наразі перебуває в активному пошуку нових замовлень, в тому числі й від держави. Водночас підприємство розвивається і вже цьогоріч планує нарощувати виробництво та проводити модернізацію.
Раніше ми писали, що російська ракета знищила київську фабрику військового одягу, який носять Залужний і Зеленський.
Фото: Рівненська обласна державна адміністрація