Сонячні панелі встановлять на всіх громадських будівлях в Україні

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Наталія Габрух
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До кінця наступного року на всіх громадських будівлях обов'язково мають бути встановлені сонячні панелі із системами зберігання енергії.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Сонячні панелі мають встановити на таких локаціях: міністерства, відомства, агентства, обласні військові адміністрації тощо.

“Все це ми робимо для того, щоби підвищити енергонезалежність як об'єктів критичної інфраструктури, так і загалом кожного українця”, — розповіла Світлана Гринчук.

Також вона нагадала, що зараз реалізуються програми для забезпечення енергонезалежності споживачів та бізнесу. А також пільгові програми для власників приватних та багатоквартирних будинків.

Фото: kyivcity.gov.ua

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Опубліковано: 12 серпня 2024
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