На Київщині завершують будівництво першого в Україні інклюзивного містечка для військових

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Наталія Габрух
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У Київській області завершують будівництво інклюзивного містечка для захисників. Це перший і наразі єдиний такий комплекс в Україні.

Про це повідомили у КОВА.

Всього в комплексі 56 будинків.

“Вручив 17 сертифікатів на будинки в комплексі ветеранам та їхнім родинам. Це наші Герої з 3 штурмової бригади, 114 бригади ТРО, 72 бригади ім. Чорних Запорожців, 1 окремої танкової бригади. Мав честь від себе особисто та всіх мешканців Київщини подякувати нашим неймовірним військовим та родинам загиблих бійців за боротьбу проти російських окупантів. Раніше два сертифікати отримали бійці ГУР”, — зазначив очільник КОВА, Руслан Кравченко.

В інклюзивному житловому комплексі є все для комфортного життя, вільного пересування та дозвілля.

Наразі будівельні роботи на фінішній прямій. В будинках буде зроблений ремонт, встановлять кухонні меблі, облаштують ванну та санвузол.

Наприкінці серпня 2024 року військові отримають ключі від осель. Житло передадуть їм у власність. Зараз триває оформлення всіх документів.

Фото: Руслан Кравченко

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Опубліковано: 13 серпня 2024
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