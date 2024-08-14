У Бучанській громаді на Київщині запускають соціальне таксі

У Бучанській громаді на Київщині з 1 вересня запрацює соціальне таксі, яке надаватиме послуги маломобільним групам населення.

Про це повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Нещодавно громада отримала три мікроавтобуси Iveco від німецьких благодійників. Це відбулось завдяки співпраці міської ради з програмою ULEAD з Європою.

Один автомобіль буде надавати послугу соціального транспорту на базі КНП “Бучанський центр соціальних послуг та психологічної допомоги”. Він невдовзі буде дообладнаний, щоб люди на візочках могли легко заїжджати.

Два інші автомобілі — будуть розподілені між КП «Фабрика-кухня “Готуїмо” та КПГХ “Продсервіс”, які здійснюють доставку їжі в школи й садочки Бучанської громади.

За словами Анатолія Федорука, авто вже готові до експлуатації та почнуть свою роботу з першого вересня.

Фото: Big Kyiv