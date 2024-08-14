Українські свічки з кави представлять Україну на відомій виставці з дизайну в Парижі

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Наталія Габрух
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Rekava — виробник ароматичних свічок у біорозкладних ємностях, виготовлених із кавової гущі, — презентуватиме Україну на виставці Maison&Objet у Парижі.

“Щороку українці викидають більше 70 тисяч тонн кавової гущі на смітник, а використовується лише 1-2%! Хоча потенціал величезний, бо кожні дві чашки еспресо дорівнюють одній свічній ємності”, — каже генеральний директор компанії Юрій Тустановський.

Rekava випустила колекцію свічок, що символізують українські обласні центри та Крим з різноманітними запахами.

“Спеціально для Maison&Objet ми вперше готуємо колекцію свічок з символічними ароматами світу: наприклад, Париж з ароматом лілії чи Амстердам з ароматом тюльпанів”, — зазначає Юрій Тустановський.

Виставка дизайну та декору Maison&Objet проходитиме у Парижі 5-9 вересня. На ній очікують 2,3 тисячі експонатів і 60 тисяч відвідувачів.

Крім Rekava Україну на виставці Maison&Objet представлятимуть такі українські бренди:

  • Panoptikum Collections;
  • Take Some Rope / Gallerie Sana Moreau;
  • Marygroz;
  • Nebo v Kvitah;
  • Cartonic.

Фото: Rekava

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Опубліковано: 14 серпня 2024
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