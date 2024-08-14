Українські свічки з кави представлять Україну на відомій виставці з дизайну в Парижі

Rekava — виробник ароматичних свічок у біорозкладних ємностях, виготовлених із кавової гущі, — презентуватиме Україну на виставці Maison&Objet у Парижі.

“Щороку українці викидають більше 70 тисяч тонн кавової гущі на смітник, а використовується лише 1-2%! Хоча потенціал величезний, бо кожні дві чашки еспресо дорівнюють одній свічній ємності”, — каже генеральний директор компанії Юрій Тустановський.

Rekava випустила колекцію свічок, що символізують українські обласні центри та Крим з різноманітними запахами.

“Спеціально для Maison&Objet ми вперше готуємо колекцію свічок з символічними ароматами світу: наприклад, Париж з ароматом лілії чи Амстердам з ароматом тюльпанів”, — зазначає Юрій Тустановський.

Виставка дизайну та декору Maison&Objet проходитиме у Парижі 5-9 вересня. На ній очікують 2,3 тисячі експонатів і 60 тисяч відвідувачів.

Крім Rekava Україну на виставці Maison&Objet представлятимуть такі українські бренди:

Panoptikum Collections;

Take Some Rope / Gallerie Sana Moreau;

Marygroz;

Nebo v Kvitah;

Cartonic.

Фото: Rekava