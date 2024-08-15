На Київщині відновлять обмілілу річку Рось: що планують зробити

На Київщині відновлять обмілілу річку Рось.

Про це повідомляють у Державній екологічній інспекції Столичного округу.

Уряд затвердив план дій на найближчі 6 років, аби покращити стан річки.

Протяжність річки Рось в межах Київської області становить 192 км, і саме тут зосереджена половина її загальної довжини.

Річка живить цілий регіон — понад 500 тисяч людей (10 міст і містечок та сотні сіл). Протягом останніх десяти років вона зазнала значних змін, розповідають фахівці. Її міління створює загрозу для водопостачання, сільського господарства та промисловості. Оскільки чотири підприємства питного водопостачання залежать від її вод.

"Причини такого стану криються в інтенсивному антропогенному впливі. Роками річку перекривали численними греблями та дамбами, що порушило природний водообмін. Сьогодні на відрізку Росі в Київській області налічується понад 1639 гідротехнічних споруд (греблі, дамби, водоводи, водозабірні та регуляційні споруди). До того ж, промислові та побутові стоки отруюють її води, призводячи до загибелі річкових екосистем", — повідомили в інспекції.

Уряд затвердив план дій на 2024–2030 роки, в межах якого планують провести комплекс заходів:

демонтаж незаконних гідроспоруд (це дозволить відновити природний режим річки та покращити її проточність);

будівництво сучасних очисних споруд (це значно зменшить обсяги забруднених вод, що потрапляють у річку);

впровадження сучасного моніторингу (це дозволить постійно контролювати стан річки та оперативно реагувати на будь-які зміни);

створення онлайн-платформи "Рось" (ресурс надасть громадськості доступ до актуальної інформації про стан річки та хід реалізації плану дій).

Фото: Nikride/Вікіпедія