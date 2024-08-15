У Львові трамвайне депо перетворять на креативний центр: що ще планують зробити

Трамвайне депо у Львові планують перетворити на креативний центр Lem Station, а площу навколо – у єдиний громадський простір. Восени планують завершити перший етап робіт.

Про це повідомив керівник управління інвестицій та проєктів ЛМР Андрій Павлів, пише "Твоє місто".

Проєкт реконструкції трамвайного депо та площі Станіслава Лема відбувається в межах інвестиційного конкурсу, який Львів оголосив у 2017 році. Інвестором є ТзОВ "Лем Стейшн".

Перший етап реконструкції планують завершити у вересні-жовтні 2024 року. Йдеться про створення коворкінгу у приміщеннях колишньої поліклініки, арт-галереї у будівлі компресорної станції, а також площі навколо, що виконана за вимогами доступності та заїзду з вулиці Сахарова.

Проєктом передбачалося, що площа буде єдиним простором з трамвайною колією та зупинкою, тому зараз відбувається демонтаж частини огорожі. Це буде єдиний, відкритий, доступний простір. Також відповідно до інвестиційної пропозиції, уся площа буде відкритою для мешканців, жодних парканів та окремих входів не буде. Також облаштують на території площі паркувальний майданчик. На боці вул. Героїв Майдану облаштовують променаду, де мешканці зможуть прогулюватися.

Територія буде пішохідною, куди матиме можливість заїхати, наприклад, екскурсійний трамвай. Решту території комбіновано замостять бруківкою та висіють траву. Водночас облаштують зону відпочинку батьків із дітьми, поставлять лавочки.

Наступною чергою планують реконструкцію двох ангарів. Уже зараз ремонтують аварійний дах одного з них, що планують завершити до кінця зими 2025 року. Однак ангари зможуть повністю відновити лише після створення проєкту реконструкції проблемного перехрестя Сахарова – Вітовського.

Реконструкція перехрестя та трамвайної колії по вул. Сахарова наразі призупинена. Обидва проєкти планували реалізувати за кошти Європейського інвестиційного банку, однак через воєнні дії цього не вдалося зробити. Загалом на реконструкцію перехрестя вул. Сахарова – Вітовського і трамвайної колії від вул. Княгині Ольги до Сахарова необхідно близько 20 млн євро.

Угода з ЄІБ передбачала близько 400 млн євро на відновлення транспортної інфраструктури України. У зв’язку з війною частину коштів уряд вилучив на інші потреби, тому львівський проєкт призупинили.

Фото: Візуалізація AVR, Твоє Місто