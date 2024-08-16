Ветеранів і ветеранок безкоштовно навчать проєктуванню та монтажу сонячних станцій
Ветеранів і ветеранок безкоштовно навчать проєктуванню та монтажу сонячних станцій.
Про це повідомляє Мінветеранів.
Фонд RePower Ukraine запускає безкоштовний навчальний курс "Сонячний РеСтарт", розроблений спеціально для ветеранів та ветеранок. Вони зможуть опанувати професії проєктувальника/ці та монтажника/ці електричних сонячних станцій.
Що буде на навчанні:
- викладання від провідних експертів галузі;
- психологічний супровід протягом навчання;
- сертифікація та допомога у працевлаштуванні.
Як долучитися:
- обрати бажаний напрям навчання;
- до 6 вересня заповнити реєстраційну форму;
- пройти співбесіду.
Упродовж вересня й жовтня 2024 року учасників чекає 10 тижнів теорії онлайн та офлайн-практики (для монтажників).
Фото: Мінветеранів
Опубліковано: 16 серпня 2024
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