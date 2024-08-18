Дивіться, як виглядає відновлений ліцей у Бородянці: фото

У Бородянці на Київщині готують до відкриття відновлений “Литовсько-український ліцей №1”.

Про це повідомила в.о. Селищного голови Бородянки Ірина Захарченко.

Реконструкція та будівництво ліцею завершилися, наразі тривають роботи з обладнання приміщень, прибирання. Навчальний заклад запрацює вже у вересні цього року.

“Нові класи обладнані сучасними смарт-дошками. Класи для початківців також обладнані інтерактивними столами. Кабінети інформатики оснащені сучасними комп’ютерами, навушниками”, — написала Ірина Захарченко.

У школі є конференц-зал, інформаційний зал, зал для виступів та відпочинку, а також сучасне бомбосховище площею 916,9 м². Укриття обладнане санвузлами, системою фільтрації повітря, процедурною, приміщенням для зберігання речей, буфетом та приміщенням для зберігання питної води.

На території ліцею обладнано майданчики для волейболу, футболу, баскетболу та тренажерну зону, а також зони відпочинку.

Раніше Бородянський ліцей №1 був майже повністю зруйнований внаслідок повномасштабного вторгнення. Будівля вигоріла зсередини, вікна та двері були вибиті, опорні конструкції були пошкоджені, а вся матеріальна база була знищена. У закладі освіти до повномасштабного вторгнення навчалось понад 500 дітей.

Реконструювати ліцей допомогла Литовська Республіка, тому Бородянською селищною радою було прийнято рішення назвати ліцей №1 “Литовсько-українським”.

Фото: Ірина Захарченко