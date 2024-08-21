На Київщині збудують школу з майже нульовим енергоспоживанням замість зруйнованої росіянами

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Ірина Маймур
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На Київщині збудують школу з майже нульовим споживанням електроенергії замість зруйнованої росіянами.

Про це повідомляє Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO).

Школу зведуть в селі Микуличі замість двох зруйнованих росіянами освітніх будівель. Споруди були пошкоджені у лютому-березні 2022 року. Тоді дітей з Микуличів перевели до шкіл у сусідніх селах та містах.

Роботи з будівництва нового навчального закладу профінансує Фінляндія через Програму НЕФКО Зеленого відновлення України. Проєкт не тільки відновить місцеві освітні заклади, а й забезпечить енергоефективне навчальне середовище для учнів, включаючи ВПО та осіб з інвалідністю.

Нова будівля школи матиме модульний збірний дерев’яний каркас. Вона буде розрахована на майже 200 школярів початкової та середньої школи.

Каркас будівлі складатиметься із збірних дерев’яних елементів. Збірне будівництво мінімізує будівельні роботи на місці та призведе до вищої якості, оскільки виробництво буде здійснюватися в контрольованих заводських умовах. Будівлю обладнають сонячними фотоелектричними панелями для додаткового та резервного електропостачання.

Такі енергоефективні рішення забезпечать понад 38% енергії з відновлюваних джерел.

Фото: Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO)

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Опубліковано: 21 серпня 2024
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