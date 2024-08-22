В Україні з'явиться служба супроводу військовослужбовців

Кабінет міністрів України створив службу супроводу в інтересах соціальної підтримки військовослужбовців та членів їх родин, яка буде створена в органах військового управління, військових частинах, навчальних військових центрах та закладах.

Про це повідомили в Міноборони.

Такі служби опікуватимуться військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейськими та членами їх сімей.

Служби супроводу будуть сформовані на базі структурних підрозділів, до повноважень яких належить питання забезпечення соціального захисту, або за рахунок штатних посад за відповідними напрямками роботи. За потреби до виконання завдань служби супроводу будуть залучатися представники інших служб.

Основне завдання служб супроводу полягатиме у допомозі військовослужбовцям у вирішенні низки соціальних та медичних питань. Серед них:

супроводження поранених, в тому числі через надання їм допомоги у питаннях направлення та проходження військово-лікарських комісій та медико-соціальних лікарських комісій, підтримка комунікації з членами їх сімей

супроводження членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти та полонених та надання їм допомоги у питаннях реалізації належних пільг і гарантій

сприяння в оформленні документів, необхідних для надання їм посвідчень, що підтверджують статус особи, на основі якого надаються відповідні пільги і компенсації

участь у заходах супроводження або підтримки тих, хто звільняється зі служби.

Уповноважені особи служб супроводу будуть виявляти та оцінювати соціальні потреби військовослужбовців та уточнювати інформацію у закладах охорони здоров’я про потреби поранених та хворих. Також вони будуть надавати всі необхідні консультації та забезпечувати "зворотній зв'язок" із надавачами соціальних послуг щодо вирішення актуальних питань військовослужбовців.