Без Достоєвського та Наумова: у Києві дерусифікують ще 7 вулиць

Депутати Київради планують перейменувати ще 7 вулиць столиці, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим.

Про це повідомили у Київраді.

Зокрема, депутати перейменують провулок Вешенського у Деснянському районі столиці на провулок В’ячеслава Радіонова; провулок Достоєвського у Подільському районі на провулок Максима Кривцова; вулицю Костянтина Заслонова у Дарницькому районі на вулицю Геннадія Афанасьєва; вулицю Нахімова у Подільському районі на вулицю Миколи Кравченка; вулицю Стрілкову у Голосіївському районі на вулицю Олега Дідушка; вулицю Генерала Наумова у Святошинському районі на вулицю Олега Мудрака; вулицю Вузівську у Солом’янському районі вулицю Максима Токарева.

Фото: Дзвін медіа