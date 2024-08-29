Без Достоєвського та Наумова: у Києві дерусифікують ще 7 вулиць
Депутати Київради планують перейменувати ще 7 вулиць столиці, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим.
Про це повідомили у Київраді.
Зокрема, депутати перейменують провулок Вешенського у Деснянському районі столиці на провулок В’ячеслава Радіонова; провулок Достоєвського у Подільському районі на провулок Максима Кривцова; вулицю Костянтина Заслонова у Дарницькому районі на вулицю Геннадія Афанасьєва; вулицю Нахімова у Подільському районі на вулицю Миколи Кравченка; вулицю Стрілкову у Голосіївському районі на вулицю Олега Дідушка; вулицю Генерала Наумова у Святошинському районі на вулицю Олега Мудрака; вулицю Вузівську у Солом’янському районі вулицю Максима Токарева.
Фото: Дзвін медіа
Опубліковано: 29 серпня 2024
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