Без Достоєвського та Наумова: у Києві дерусифікують ще 7 вулиць

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Валерія Гуржий
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Депутати Київради планують перейменувати ще 7 вулиць столиці, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим.

Про це повідомили у Київраді.

Зокрема, депутати перейменують провулок Вешенського у Деснянському районі столиці на провулок В’ячеслава Радіонова; провулок Достоєвського у Подільському районі на провулок Максима Кривцова; вулицю Костянтина Заслонова у Дарницькому районі на вулицю Геннадія Афанасьєва; вулицю Нахімова у Подільському районі на вулицю Миколи Кравченка; вулицю Стрілкову у Голосіївському районі на вулицю Олега Дідушка; вулицю Генерала Наумова у Святошинському районі на вулицю Олега Мудрака; вулицю Вузівську у Солом’янському районі вулицю Максима Токарева.

Фото: Дзвін медіа

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Опубліковано: 29 серпня 2024
дерусифікація вулиць
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